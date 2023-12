Titre : Coffee Clash : une bataille juridique éclate entre la marque de café de Yellowstone Star et le créateur de l'émission

Résumé : Une bataille juridique en cours entre la marque de café de l'acteur Cole Hauser, Free Rein Coffee Company, et le ranch du créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, Bosque Ranch, a attiré l'attention des fans. Bosque Ranch a intenté une action en justice contre Free Rein pour contrefaçon de marque, alléguant que le logo de la marque ressemble trop à sa propre marque déposée. Le procès soulève des questions sur l'impact qu'il pourrait avoir sur le tournage des prochains épisodes de Yellowstone, qui fait déjà face à des incertitudes quant à l'implication de Kevin Costner.

Dans une tournure surprenante hors écran, le drame occidental populaire Yellowstone s'est retrouvé pris dans une controverse alimentée par la caféine. Alors que la production est connue pour ses tensions dans les coulisses impliquant l'acteur principal Kevin Costner, le dernier drame implique un concurrent inattendu : le café.

Cole Hauser, qui incarne le cow-boy bien-aimé Rip Wheeler dans la série, a récemment lancé sa propre marque de café appelée Free Rein Coffee Company. La marque propose une gamme de torréfactions, notamment du café moulu, des grains entiers et des dosettes de café, toutes inspirées par l'esprit de l'Occident. Cependant, alors que la marque commençait à gagner du terrain, elle a été confrontée à un revers juridique.

Bosque Ranch, propriété du créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, a intenté une action en justice contre Free Rein devant le tribunal fédéral du Texas, alléguant une contrefaçon de marque, une concurrence déloyale et une publicité mensongère. Bosque Ranch affirme que le logo de Free Rein, comportant les lettres « FR » entrelacées, est étonnamment similaire à leur propre marque déposée, « BR », ce qui pourrait potentiellement induire les consommateurs en erreur. Free Rein a choisi de ne pas commenter le sujet.

Ce qui rend cette bataille juridique particulièrement intéressante, c'est le lien entre Bosque Ranch et la série Yellowstone. Le ranch sert à la fois de lieu de tournage pour la série et ses préquelles, et Sheridan a récemment lancé sa propre marque de café en partenariat avec Community Coffee. Cette imbrication du café et du créateur de la série remet en question l'impact potentiel sur la production des prochains épisodes.

Bien qu'il ne soit pas clair si cette action en justice affectera le tournage de la prochaine saison, qui devrait débuter au printemps prochain, elle ajoute une autre couche d'incertitude à la série. Avec les spéculations en cours autour de l'implication de Kevin Costner, la possibilité de tensions dans les coulisses impliquant un autre acteur éminent ne fait qu'accroître l'anticipation des fans de la famille Dutton.

