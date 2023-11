Chats : dévoiler les secrets de la communication olfactive grâce aux odeurs bactériennes

By

Une récente étude révolutionnaire menée à l'Université de Californie à Davis a jeté un nouvel éclairage sur la façon dont les chats domestiques utilisent les odeurs pour communiquer entre eux. Bien que l’on sache depuis longtemps que les mammifères, y compris les chats, utilisent les odeurs pour divers comportements sociaux, cette recherche explore le rôle des odeurs bactériennes dérivées des glandes anales dans le système de communication olfactive féline. L'étude, publiée dans Scientific Reports, s'ajoute au corpus croissant de littérature scientifique mettant en évidence le lien entre les communautés microbiennes et la perception des odeurs chez les mammifères.

Les chercheurs, dirigés par Connie Rojas, chercheuse postdoctorale travaillant aux côtés du professeur Jonathan Eisen, ont utilisé une approche à multiples facettes pour étudier les sécrétions des glandes anales de 23 chats domestiques. Grâce au séquençage de l’ADN, à la spectrométrie de masse et à la culture microbienne, ils visaient à découvrir les produits chimiques présents dans les sécrétions et leurs origines microbiennes.

Les résultats ont révélé que les odeurs des chats contiennent un mélange de composés organiques volatils, notamment des aldéhydes, des alcools, des esters et des cétones. Ces substances odorantes jouent un rôle crucial dans divers aspects du comportement félin, tels que le marquage territorial, l'attraction du partenaire et la répulsion des rivaux. Bien que les systèmes olfactifs humains aient du mal à détecter ces odeurs, elles revêtent une grande importance dans la vie sociale des chats.

Il est intéressant de noter que l'étude a révélé la nature très variable du microbiome des chats, avec cinq genres de bactéries, à savoir Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus et Streptococcus, dominant la composition globale. Cependant, les chats individuels présentaient des profils microbiens distincts, suggérant une série de facteurs influençant la diversité de leur microbiome, notamment l'âge, l'obésité, le régime alimentaire, la santé globale et le cadre de vie.

De plus, l’équipe a identifié de nombreux composés organiques dans les sécrétions des glandes anales, et l’analyse génétique a indiqué que ces produits chimiques pourraient être synthétisés par les bactéries résidant dans les glandes anales.

Avec l’ambition future d’étendre leurs recherches, les scientifiques visent à inclure un échantillon plus large de chats domestiques et à explorer la communication olfactive chez d’autres espèces de la famille féline.

FAQ:

Q : Comment les chats utilisent-ils l’odeur pour communiquer ?

R : Les chats utilisent l’odeur pour marquer leur territoire, attirer des partenaires et repousser leurs rivaux.

Q : Quels sont les principaux genres de bactéries trouvées dans les sécrétions des glandes anales des chats ?

R : Les genres de bactéries dominantes identifiés dans l'étude étaient Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus et Streptococcus.

Q : Les microbiomes des chats sont-ils cohérents d’un individu à l’autre ?

R : Non, l’étude a révélé des microbiomes très variables d’un chat à l’autre, les chats plus âgés présentant généralement un microbiome différent de celui des animaux plus jeunes.

Q : Quels facteurs peuvent influencer les populations microbiennes des chats ?

R : Le régime alimentaire du chat, son état de santé et son environnement de vie en général font partie des facteurs qui peuvent avoir un impact sur les populations microbiennes chez les chats.

Q : Comment les odeurs des chats affectent-elles leur comportement ?

R : Les composés organiques volatils présents dans les odeurs des chats font partie intégrante de divers comportements, notamment le marquage territorial, l'attraction du partenaire et la répulsion des rivaux.

Source : Université de Californie, Davis