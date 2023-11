Starfield, récemment sorti, constate une légère baisse du nombre de joueurs sur Steam

By

Starfield, le jeu très attendu développé par Bethesda, a fait sensation lors de son lancement sur PC et Xbox il y a quelques mois à peine. Il est rapidement devenu le « plus grand lancement de jeu Bethesda » de l’histoire, suscitant une immense attention et un immense enthousiasme de la part des joueurs. Cependant, des données récentes montrent une légère baisse du nombre de joueurs s'engageant dans Starfield, avec davantage de personnes jouant actuellement au précédent RPG de Bethesda, Skyrim, sur la plateforme Steam.

À l'heure actuelle, 15,386 13,776 joueurs explorent le monde de Skyrim, dont 1,610 2011 personnes jouent à l'édition spéciale et XNUMX XNUMX utilisateurs profitent de la version originale de XNUMX. Ces chiffres indiquent une base de joueurs plus importante par rapport au nombre actuel de joueurs de Starfield.

Starfield, avec son thème passionnant d'exploration spatiale, compte actuellement 11,563 24 astronautes actifs explorant son vaste univers. Bien que ce nombre soit toujours impressionnant, il est loin du nombre de joueurs de Skyrim sur Steam. Le pic de Starfield sur 23,920 heures atteint 330,723 XNUMX joueurs, tandis que le pic absolu depuis sa sortie s'élève à XNUMX XNUMX. Malgré ces pics dépassant les records de Skyrim, le nombre global de joueurs de Starfield a connu une baisse au fil du temps.

Il convient de noter que les statistiques des joueurs pour Starfield sur les consoles Xbox et Game Pass peuvent offrir une perspective différente. Cependant, la différence dans l'engagement des joueurs entre les deux jeux sur Steam reste remarquable, si l'on considère la sortie récente de Starfield par rapport à l'histoire plus longue de Skyrim.

En termes de distinctions, Starfield n'a reçu qu'une seule nomination, celle du meilleur RPG, aux Game Awards. Cette catégorie comprend d'autres versions très attendues telles que Baldur's Gate 3 et Final Fantasy 16, mettant en valeur la rude concurrence à laquelle Starfield est confronté dans le genre RPG.

Quant aux fans d'Elder Scrolls qui attendent avec impatience Elder Scrolls 6, l'annonce du développement du jeu par le studio a été motivée par la demande des fans et peut-être par une touche de pression. Selon le concepteur principal de Skyrim, Bruce Nesmith, l'annonce a été motivée parce que « les fourches et les torches étaient sorties ». Bien que Bethesda ait confirmé la sortie future du jeu, il est probable qu'il faudra un certain temps avant que des mises à jour significatives sur les progrès d'Elder Scrolls 6 ne soient révélées.