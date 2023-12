Enseigner aux enfants une gestion saine de la colère

Résumé : Enseigner aux enfants comment gérer la colère de manière saine peut être un défi pour les parents. Erin Morrison, assistante médicale et mère de deux enfants, a partagé une phrase qu'elle utilise quotidiennement pour aider ses enfants et elle-même à surmonter les crises. En disant : « Vous pouvez être en colère, mais vous ne pouvez pas être méchant », elle apprend à ses enfants à exprimer leur colère sans recourir à un comportement blessant.

Dans une récente bobine Instagram, Erin Morrison, connue sous le nom de @itstheinconscientmom, a discuté de l'impact de l'utilisation de l'expression « Vous pouvez être fou mais vous ne pouvez pas être méchant » dans la gestion de la colère. Elle pense que non seulement les enfants, mais aussi les adultes peuvent bénéficier de cette phrase simple mais puissante. Morrison reconnaît que de nombreux adultes ne disposent pas des outils nécessaires pour réguler leur colère et que les enfants apprennent en observant leurs parents.

Morrison souligne l'importance pour les adultes de reconnaître leurs propres besoins lorsqu'ils se mettent en colère. En comprenant et en traitant ces émotions sous-jacentes, les parents peuvent mieux guider leurs enfants dans leur colère. Elle suggère de se demander : « De quoi as-tu besoin quand tu es en colère ? » afin de fournir une prise en charge émotionnelle efficace aux adultes et aux enfants.

De plus, Morrison souligne l’importance de donner l’exemple d’un comportement approprié en cas de colère. Elle encourage la communication, demander de l'aide, passer du temps seule ou s'engager dans des activités indépendantes comme mécanismes d'adaptation sains. En démontrant ces alternatives, les parents peuvent apprendre à leurs enfants à gérer la colère de manière constructive.

Cette approche de la gestion de la colère a trouvé un écho chez beaucoup, comme l'a commenté la publication Instagram de Morrison. Les parents et les éducateurs ont loué l’importance de ces conseils, soulignant que non seulement les enfants, mais aussi les adultes peuvent bénéficier de l’apprentissage de façons saines de gérer leurs émotions. Ils apprécient la façon dont cette simple phrase fixe une limite claire aux enfants tout en leur permettant d’exprimer leur colère.

En conclusion, enseigner aux enfants une gestion saine de la colère est essentiel à leur croissance émotionnelle. En utilisant des expressions telles que « Vous pouvez être en colère, mais vous ne pouvez pas être méchant », les parents peuvent guider leurs enfants vers l'expression de leur colère sans recourir à un comportement blessant ou agressif. Il est essentiel que les adultes donnent l’exemple et prennent également le temps de répondre à leurs propres besoins émotionnels. Ces petits changements d’approche peuvent entraîner des changements durables et favoriser un environnement émotionnel plus sain pour les enfants et les adultes.

