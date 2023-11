Call of Duty Modern Warfare 3 supprime la fonctionnalité de réglage des armes en faveur des améliorations de l'armurier

By

Call of Duty Modern Warfare 3, développé par Sledgehammer Games en collaboration avec Infinity Ward, devrait sortir la semaine prochaine. En prévision du lancement du jeu, Sledgehammer Games a partagé des détails sur le système de progression du jeu et sur Gunsmith, l'écran du jeu permettant de personnaliser les armes. Cependant, une fonctionnalité de personnalisation notable sera absente du jeu de cette année : le réglage des armes.

Selon le blog de Sledgehammer Games, la décision de supprimer la fonctionnalité de réglage des armes était basée sur les commentaires de la communauté. Les développeurs ont reconnu que le réglage des armes, présent dans les versions précédentes comme Modern Warfare II, n'était pas aussi intuitif qu'ils l'espéraient. En conséquence, ils ont décidé de se concentrer plutôt sur l’amélioration de l’expérience de personnalisation de Gunsmith. Ce changement s'appliquera aux armes Modern Warfare II et Modern Warfare III qui utilisent des modifications.

La suppression du réglage des armes aura également un impact sur Call of Duty Warzone, le mode Battle Royale populaire, et sera rétroactive sur les armes de Modern Warfare 2. Cela signifie que les chargements prédéfinis comprenant des armes réglées peuvent être réinitialisés aux paramètres d'origine. En conséquence, les joueurs peuvent s’attendre à des changements significatifs dans les performances des armes.

En termes de durée de jeu, les joueurs ayant précommandé l'édition numérique de Modern Warfare 3 ont déjà accès à la partie solo depuis jeudi. Cependant, certains joueurs ont signalé que la campagne était relativement courte, durant environ 3 à 4 heures. Même si la durée peut paraître brève, il est important de noter que Modern Warfare 3 est une suite directe de Modern Warfare 2 de l'année précédente.

Quant à l'avenir de la franchise Call of Duty, Microsoft a finalisé son acquisition d'Activision Blizzard le mois dernier après une longue bataille juridique. Malgré ce changement de propriétaire, Xbox Game Studios et PlayStation ont convenu de maintenir la présence de la franchise sur les deux plateformes, assurant une « parité à 100 % » pour Call of Duty sur toutes les consoles.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que l'armurier dans Call of Duty Modern Warfare 3 ?

R : The Gunsmith est un écran de jeu qui permet aux joueurs de personnaliser leurs armes.

Q : Qu'est-ce que le réglage des armes ?

R : Arme Tuning est une fonctionnalité de personnalisation qui permet aux joueurs d'effectuer des ajustements granulaires sur les performances de leurs armes.

Q : La suppression du réglage des armes affectera-t-elle les précédents jeux Call of Duty ?

R : Oui, le changement sera également rétroactif pour les armes de Modern Warfare 2.

Q : Quelle est la durée de la campagne solo dans Modern Warfare 3 ?

R : Les joueurs ont signalé une durée de campagne d'environ 3 à 4 heures.