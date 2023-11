Nouvel article : Action promotionnelle de Xbox pour Call of Duty : Modern Warfare III

Les utilisateurs de Xbox ont reçu aujourd'hui une publicité importante, les encourageant à acheter Call of Duty: Modern Warfare III, le dernier opus de la célèbre franchise de jeux. L'écran de démarrage, apparu lors de l'allumage de la console, a suscité des réactions mitigées parmi les joueurs.

Alors que certains fans de Xbox ont exprimé leur enthousiasme pour la nouvelle campagne et ont accueilli la publicité avec enthousiasme, d'autres étaient moins enthousiasmés. «C'est stupide. Je ne joue pas à Call of Duty ; Je n'ai jamais acheté Call of Duty. Je ne devrais pas allumer ma Xbox et la première chose que je vois être une publicité pour un jeu, ou quoi que ce soit d'autre », a déclaré un utilisateur insatisfait.

Des comparaisons ont été faites avec une promotion similaire pour Starfield, un autre jeu très attendu, qui a reçu un bref traitement d'écran de démarrage lors de son lancement en septembre. Des préoccupations ont été soulevées quant au caractère potentiellement intrusif de telles pratiques publicitaires à l’avenir.

"Je ne pense pas que ce soit si grave s'il s'agit d'un événement ou d'une version propriétaire, mais je peux comprendre pourquoi les gens ne l'apprécieraient pas", a expliqué un autre utilisateur avec empathie.

IGN a contacté Xbox pour commentaires mais n'a reçu aucune réponse au moment de la rédaction.

En plus de l'écran de démarrage, Xbox propose également un arrière-plan dynamique téléchargeable mettant en vedette le personnage bien-aimé Captain Price de la franchise Call of Duty.

Cette campagne promotionnelle de Xbox pour Call of Duty : Modern Warfare III fait suite à la récente acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour la somme faramineuse de 69 milliards de dollars. Bien que l'accord marketing de PlayStation pour Call of Duty s'étende jusqu'en 2024, le nouveau propriétaire de Xbox ne les a pas empêchés de promouvoir activement l'acquisition de leur joyau de la couronne.

Call of Duty : Modern Warfare III sortira par étapes, en commençant par un accès anticipé à la campagne le 2 novembre pour les clients en précommande. Le jeu poursuivra le scénario de Modern Warfare II et introduira de nouveaux éléments tels que les missions de combat ouvertes, le mode multijoueur étant disponible le 10 novembre.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que Call of Duty : Modern Warfare III ?

R : Call of Duty : Modern Warfare III est un jeu vidéo très populaire et le dernier opus de la franchise Call of Duty.

Q : Call of Duty : Modern Warfare III est-il disponible sur Xbox ?

R : Oui, Call of Duty : Modern Warfare III est disponible sur Xbox, ainsi que sur d'autres plateformes.

Q : Qu'est-ce qu'un écran de démarrage ?

R : Un écran de démarrage est une image ou une publicité affichée lorsqu'une application sur un ordinateur ou une console est lancée.

Q : Quand Call of Duty : Modern Warfare III sortira-t-il ?

R : L'accès anticipé à la campagne a commencé le 2 novembre 2022, et le mode multijoueur sera disponible le 10 novembre 2022.

Q : Pour combien Microsoft a-t-il acquis Activision Blizzard ?

R : Microsoft a acquis Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars.

Sources : IGN (https://www.ign.com)