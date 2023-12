By

Les fans de Grand Theft Auto peuvent se réjouir puisque la très attendue trilogie Grand Theft Auto – The Definitive Edition est désormais disponible sur les plateformes mobiles. Cette nouvelle passionnante intervient alors que les abonnés Netflix peuvent accéder à ces versions sans frais supplémentaires.

Les utilisateurs des plateformes de médias sociaux n'ont pas tardé à faire l'éloge des ports mobiles, citant des améliorations significatives par rapport aux versions console. L'éclairage, les ombres, les reflets et la distance de dessin ont tous été améliorés, créant des visuels époustouflants qui surpassent la qualité des versions console et PC.

L'aspect le plus impressionnant des ports mobiles est l'attention portée aux détails pour conserver la sensation originale de chaque jeu. Les développeurs ont incorporé un mode d'éclairage classique qui restaure l'aspect et la sensation d'origine du ciel des jeux originaux. Cet engagement à préserver l’essence des classiques tout en mettant en œuvre des améliorations modernes a suscité les éloges des fans.

En plus des visuels améliorés, les ports mobiles proposent également des effets de destruction améliorés et des visuels restaurés sur des accessoires tels que des panneaux d'affichage. Ces petites touches contribuent à une expérience de jeu immersive et visuellement impressionnante.

Un utilisateur a même commenté que les ports mobiles « ne ressemblent même pas à un jeu mobile », louant la fidélité visuelle et l'évolution du jeu mobile dans son ensemble.

La disponibilité de Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition sur les plateformes mobiles ouvre de nouvelles possibilités aux fans de profiter de ces jeux emblématiques en déplacement. Que vous reviviez des souvenirs nostalgiques ou que vous découvriez ces jeux pour la première fois, les ports mobiles offrent une fantastique opportunité de plonger dans le monde de Grand Theft Auto.

Ne manquez pas cette incroyable expérience de jeu – consultez les liens ci-dessous pour accéder aux versions mobiles de la trilogie Grand Theft Auto – The Definitive Edition.

– Grand Theft Auto III – L'édition définitive

– Grand Theft Auto : Vice City – L'édition définitive

– Grand Theft Auto : San Andreas – L'édition définitive