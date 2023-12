Un adolescent porté disparu ce week-end a été retrouvé sain et sauf

Résumé : Un adolescent porté disparu ce week-end dans le canton de Colerain a été retrouvé sain et sauf et est actuellement examiné au centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati, selon la police du canton de Colerain. L'adolescent, Brady Christiansen, a été localisé tôt lundi matin, bien que de plus amples détails sur l'endroit où il a été retrouvé n'aient pas été divulgués.

Après avoir été porté disparu par sa mère samedi soir, Brady Christiansen, un adolescent du comté de Hamilton, a été retrouvé et est examiné au centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati. La police du canton de Colerain a confirmé la nouvelle lundi matin. Cependant, les autorités n'ont fourni aucune information précise sur le lieu où l'adolescent a été retrouvé.

La disparition de Brady Christiansen a incité sa mère, Nancy Jackson, à publier un article sur l'incident sur Facebook. Dans son message, elle a mentionné que son fils avait disparu samedi soir et avait été vu pour la dernière fois sur Sheits Road, dans le canton de Colerain. L'école secondaire La Salle de Green Township a également partagé sa publication sur ses réseaux sociaux pour aider à faire passer le message et aider à la recherche de Brady.

La communauté s'est réunie pour soutenir les efforts visant à retrouver l'adolescent, et c'est grâce à leurs efforts collectifs que Brady a été localisé. La réponse rapide et la coordination des autorités, ainsi que le large partage d'informations sur les réseaux sociaux, ont joué un rôle important dans son rétablissement en toute sécurité.

Les circonstances exactes de la disparition de Brady et les événements qui ont conduit à sa découverte en toute sécurité restent confidentiels. Le porte-parole de la police du canton de Colerain, Jim Love, a déclaré que Brady subissait actuellement des examens médicaux pour garantir son bien-être.

Les autorités s'efforcent désormais de recueillir plus de détails sur l'incident et de déterminer les facteurs qui ont contribué à la disparition de Brady. À mesure que l'enquête se poursuit, davantage d'informations devraient être divulguées afin de fournir une image plus claire des événements entourant sa disparition et son rétablissement.

Le résultat positif de cet incident démontre l’efficacité de l’engagement communautaire et des efforts partagés pour retrouver les personnes disparues.