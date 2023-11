Jessica Gagen : de Miss Angleterre à exploratrice de l'espace

Jessica Gagen, ancienne gagnante de Miss Angleterre, a pour mission de briser les barrières et de réaliser son rêve de devenir astronaute. Diplômée en ingénierie aérospatiale de l’Université de Liverpool, Jessica a pour objectif de devenir la première reine de beauté dans l’espace. Récemment, elle a fait un pas de plus vers son rêve en ayant l'opportunité de « piloter » un vaisseau spatial Boeing Starliner au Kennedy Space Center à Orlando, aux États-Unis.

Lors de sa visite aux États-Unis, Jessica a non seulement eu la chance de piloter le simulateur Starliner, mais elle a également pu découvrir les coulisses des employés de Boeing qui travaillent à la conception et à la construction d'une navette spatiale. Elle a été immergée dans le monde de l’exploration spatiale et a acquis de précieuses informations sur le travail effectué dans ce domaine.

En plus de son séjour chez Boeing, Jessica a eu droit à une visite VIP du Kennedy Space Center et a eu l'incroyable opportunité d'assister à deux lancements de fusées depuis la Space Coast de Floride. C'était un voyage de rêve qui a dépassé toutes ses attentes.

En tant que conférencière principale à la conférence Ascend à Las Vegas, organisée par la Station spatiale internationale, Jessica a partagé sa passion pour la promotion des femmes et des enfants dans les matières STEM. Son objectif est d’encourager davantage de filles à poursuivre une carrière en ingénierie et de briser les stéréotypes entourant l’industrie.

Depuis qu'elle a remporté le titre de Miss Angleterre, Jessica est devenue un modèle pour les aspirants scientifiques et ingénieurs. Elle vise à utiliser sa plateforme pour sensibiliser la prochaine génération aux diverses opportunités dans les domaines STEM et aux compétences que l'ingénierie peut offrir. Le projet de beauté avec un but de Jessica, appelé The STEM Project, vise à inspirer les jeunes esprits et à mettre en valeur le potentiel de différents types d'ingénierie.

En regardant vers l’avenir, Jessica aspire également à présenter des documentaires télévisés éducatifs et à explorer les nouvelles technologies. Et si on lui en donnait l’occasion, elle accepterait avec impatience l’opportunité de voyager dans l’espace.

Le vaisseau spatial Starliner de Boeing a déjà effectué deux vols d'essai sans équipage, le deuxième atteignant avec succès la Station spatiale internationale. Jessica continue de poursuivre ses rêves et elle participera au 71e concours Miss Monde à Mumbai, en Inde, en mars.

FAQ:

Q : Quel est le rêve de Jessica Gagen ?

R : Le rêve de Jessica Gagen est de devenir astronaute et d'être la première reine de beauté dans l'espace.

Q : Quelle est la formation de Jessica ?

R : Jessica Gagen est titulaire d'un diplôme en ingénierie aérospatiale de l'Université de Liverpool.

Q : Quelle est la beauté de Jessica avec un projet concret ?

R : Le projet de beauté avec un but de Jessica s'appelle The STEM Project, qui vise à éduquer la prochaine génération sur les différents types d'ingénierie et les opportunités disponibles dans les domaines STEM.

Q : Jessica a-t-elle été impliquée dans des activités liées à l'espace ?

R : Oui, Jessica a eu l'occasion de piloter un simulateur de vaisseau spatial Boeing Starliner et de visiter le Kennedy Space Center, où elle a assisté à deux lancements de fusées.

Sources:

Swns.com