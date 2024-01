Mise à jour ARK Survival Ascended : Améliorations du Cryopod et du Cryofridge

La dernière mise à jour d’ARK Survival Ascended, version 1.033.008, a enfin été publiée, offrant aux amateurs de jeux vidéo de quoi se réjouir. Cette mise à jour très attendue apporte de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs importantes et des améliorations notables, le tout dans le but d’améliorer l’expérience de jeu pour les nouveaux joueurs et les joueurs aguerris.

Accessibilité améliorée sur toutes les plateformes

L’un des points forts de cette mise à jour est son accessibilité sur toutes les plateformes. Que vous jouiez sur PC, PlayStation ou Xbox, vous pouvez désormais profiter de l’expérience améliorée d’ARK Survival Ascended.

Ajouts de Cryopod et Cryofridge

Dans cette mise à jour, le Cryopod et le Cryofridge ont été ajoutés en tant qu’Engrams débloquables de niveau 50. Ces nouveaux ajouts apportent des changements passionnants au gameplay et étendent les capacités de stockage.

Temps d’activation du Cryopod

Un Cryofridge mettra désormais 5 minutes pour s’activer une fois placé. Cela garantit que le Cryofridge est alimenté et prêt à interagir avec le Cryopod.

Portée de libération du Cryopod

Pour libérer un Cryopod, il doit être à portée d’un Cryofridge activé et alimenté. La portée de libération est actuellement fixée à 6500, permettant aux joueurs de planifier stratégiquement leur utilisation et leur stockage de Cryopod.

Restrictions en mode JcJ

En mode JcJ, les Cryopods ne peuvent pas être libérés si des ennemis sont à proximité. Cette distance est actuellement fixée à 3500, trouvant un équilibre entre un gameplay stratégique et une concurrence loyale.

Limitation des dommages des dinos

Il n’est pas autorisé d’utiliser le Cryopod pour des dinos qui ont été endommagés dans les 60 dernières secondes. Cette correction empêche les joueurs d’exploiter le mécanisme du Cryopod pour guérir instantanément leurs dinos pendant les combats.

Capacité de stockage augmentée du Cryofridge

La capacité de stockage des Cryofridges a été étendue à 120 emplacements, offrant aux joueurs plus d’espace pour stocker des dinos et des ressources de manière pratique.

File d’attente de craft pour les Cryopods

Les joueurs peuvent désormais mettre en file d’attente plusieurs Cryopods pour les fabriquer dans les largages de ravitaillement et les obélisques. Cette mise à jour permet un craft plus efficace et une gestion de l’inventaire optimisée.

Présentoir pour les dinos en Cryopod

Les dinos en Cryopod peuvent maintenant être exposés sur la nouvelle structure « Présentoir ». Cette addition améliore la créativité des joueurs et leur capacité à présenter leur collection de dinos en Cryopod.

Paramètres configurables du Cryopod

Les joueurs peuvent personnaliser les paramètres du Cryopod via le fichier GameUserSettings.ini sous [ServerSettings]. Les options incluent la désactivation des vérifications d’ennemis du Cryopod, l’autorisation de l’emplacement du Cryofridge sur les radeaux et les selles, et la désactivation de l’exigence du Cryofridge pour libérer les dinos en Cryopod. Ces paramètres offrent une flexibilité et des options de personnalisation pour les préférences de jeu individuelles.

Sortie CrossPlatform du mod Survival of the Fittest

En plus des améliorations du Cryopod et du Cryofridge, le populaire mod Survival of the Fittest est maintenant disponible en CrossPlatform. Ce mode Battle Royale excitant pour ARK: Survival Ascended permet à jusqu’à 60 combattants de s’engager dans un gameplay rapide et intense, conduisant leurs armées de dinos vers un affrontement final épique.

Sortie de l’événement Winter Wonderland

Les joueurs peuvent désormais profiter de l’esprit festif avec l’événement Winter Wonderland. Cet événement temporaire comprend du contenu sur le thème de l’hiver, des paysages enneigés, des décorations spéciales et des récompenses exclusives.

Améliorations et corrections supplémentaires

En plus des améliorations du Cryopod et du Cryofridge, cette mise à jour comprend également plusieurs corrections de bugs et améliorations. Celles-ci incluent des corrections pour les animations des personnages, la désynchronisation des dinos transportés et les problèmes de placement des structures. Diverses autres améliorations et corrections de plantages ont été mises en place pour garantir une expérience de jeu plus fluide.

Résumé

La dernière mise à jour d’ARK Survival Ascended introduit une gamme de fonctionnalités et d’améliorations passionnantes dans le jeu. Des nouveaux ajouts du Cryopod et du Cryofridge à la disponibilité CrossPlatform du mod Survival of the Fittest et à l’événement Winter Wonderland, les joueurs ont beaucoup à explorer et à apprécier. Avec des corrections et des améliorations dans divers aspects du gameplay, cette mise à jour vise à offrir une expérience plus immersive et agréable pour tous les joueurs.

FAQ

1. Est-ce que je peux accéder à la mise à jour sur n’importe quelle plateforme ?

Oui, la mise à jour est accessible sur les plateformes PC, PlayStation et Xbox.

2. Quels sont les ajouts clés de cette mise à jour ?

Cette mise à jour introduit le Cryopod et le Cryofridge comme Engrams débloquables, étendant les possibilités de gameplay et les capacités de stockage.

3. Est-ce que je peux personnaliser les paramètres du Cryopod ?

Oui, les joueurs peuvent personnaliser les paramètres du Cryopod via le fichier GameUserSettings.ini, permettant des expériences de jeu personnalisées.

4. Qu’est-ce que l’événement Winter Wonderland ?

L’événement Winter Wonderland apporte du contenu festif et des récompenses exclusives dans le jeu, créant une atmosphère thématique de vacances pour les joueurs.

5. Y a-t-il d’autres corrections et améliorations dans cette mise à jour ?

Oui, cette mise à jour comprend diverses corrections de bugs, des améliorations des animations des personnages et des améliorations des structures et des mécanismes de gameplay.