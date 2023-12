Nombre record de carpes envahissantes capturées dans le fleuve Mississippi

Résumé : Les responsables de la faune ont réussi à capturer un nombre important de carpes envahissantes du fleuve Mississippi, près de Trempealeau, dans le Wisconsin. Le ministère des Ressources naturelles du Minnesota a réalisé à ce jour la plus grande capture de carpes envahissantes au Minnesota, dont 296 carpes argentées, 23 carpes herbivores et 4 carpes à grosse tête. Ces carpes, importées à l'origine aux États-Unis pour contrôler les problèmes des fermes aquacoles, sont devenues une menace pour les espèces et les écosystèmes indigènes à mesure qu'elles se propagent vers le nord par les rivières et les ruisseaux. La bataille pour les maintenir à l’écart des Grands Lacs est cruciale pour protéger une industrie de la pêche d’une valeur de 7 milliards de dollars.

Dans une réalisation sans précédent, les responsables de la faune ont réalisé une capture record de carpes envahissantes dans le fleuve Mississippi. Le ministère des Ressources naturelles du Minnesota a capturé avec succès un total de 296 carpes argentées, 23 carpes herbivores et 4 carpes à grosse tête près de Trempealeau, dans le Wisconsin. Cet événement marque la capture unique la plus importante de carpes envahissantes dans l'histoire du Minnesota. Le grand nombre de carpes capturées suscite des inquiétudes quant à leur impact potentiel sur les espèces et les écosystèmes indigènes.

À l’origine, ces carpes ont été importées aux États-Unis dans les années 1960 et 1970 dans le but de résoudre les problèmes des fermes aquacoles. Cependant, à la suite de rejets accidentels et d’inondations, ils se sont retrouvés dans le fleuve Mississippi et se sont depuis propagés vers les rivières et les ruisseaux du centre du pays. La carpe, connue pour son appétit vorace, peut consommer jusqu'à 40 % de son poids corporel en une journée. Cela les rend très efficaces pour supplanter les espèces indigènes et perturber les écosystèmes aquatiques.

Bien qu’une estimation exacte de la population de carpes envahissantes aux États-Unis ne soit pas disponible, on estime qu’elle se compte en millions. Les responsables de la faune sont particulièrement soucieux de les éloigner des Grands Lacs, car leur présence pourrait constituer une menace importante pour l'industrie de la pêche de la région, évaluée à 7 milliards de dollars.

Grace Loppnow, coordinatrice des carpes envahissantes du ministère des Ressources naturelles du Minnesota, a noté que même si le nombre de carpes capturées est préoccupante, il est probable qu'elles se soient déplacées vers l'amont et n'aient pas éclos dans les eaux du Minnesota. Prendre des mesures proactives pour empêcher la propagation et contrôler la population de carpes envahissantes reste une priorité absolue pour les responsables de la faune.

