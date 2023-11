Lucy Spacecraft découvre un mini compagnon lunaire lors d'une visite d'astéroïde

Lors d'une découverte remarquable réalisée par la sonde spatiale Lucy de la NASA, il a été révélé qu'un astéroïde mineur nommé Dinkinesh avait son propre acolyte miniature. La découverte a été faite lors d'un survol de Dinkinesh, situé à 300 millions de kilomètres dans la principale ceinture d'astéroïdes au-delà de Mars.

Le vaisseau spatial Lucy a capturé une image de la paire d’astéroïdes alors qu’il se trouvait à environ 270 milles d’eux. L’analyse des données et des images transmises à la Terre a confirmé que Dinkinesh ne mesure qu’un demi-mile (790 mètres) de diamètre, tandis que la lune qui l’accompagne mesure un minuscule dixième de mile (220 mètres).

Cette découverte inattendue apporte un nouvel enthousiasme à la mission Lucy, conçue pour étudier les astéroïdes troyens plus gros et plus énigmatiques situés près de Jupiter. Lancé en 2021, Lucy devrait atteindre le premier de ces astéroïdes troyens en 2027 et mener une exploration approfondie pendant au moins six ans. Initialement prévue pour cibler sept astéroïdes, la mission a élargi sa liste et comprend désormais un total de 11 cibles.

Il est intéressant de noter que le nom Dinkinesh a une signification car il signifie « tu es merveilleux » en langue amharique éthiopienne. L'importance de cette découverte correspond vraiment à son nom, puisque Hal Levison, du Southwest Research Institute, le scientifique principal, a exprimé son émerveillement dans un communiqué.

