Un récent rapport du Fiscal Policy Institute, une organisation à but non lucratif, révèle une tendance surprenante à New York : les millionnaires reviennent en masse dans la ville tandis que les habitants gagnant moins de 172,000 XNUMX dollars déménagent. Ce phénomène indique un changement important dans le paysage économique de la ville.

Alors que la ville de New York a connu une brève période de répit pour les plus faibles revenus pendant la pandémie, les plus riches reviennent désormais et connaissent une croissance de leur richesse. L'analyse des données de l'ACS par le rapport montre que malgré la perte de 2,400 2020 millionnaires entre 2022 et 17,500, la ville a gagné XNUMX XNUMX millionnaires au cours de la même période.

En revanche, les New-Yorkais aux revenus les plus modestes choisissent de quitter la ville. Le rapport souligne que les personnes gagnant entre 32,000 65,000 et 65,000 2017 dollars étaient les plus susceptibles de migrer. Plus de 2022 50,000 New-Yorkais appartenant à cette tranche de revenus ont déménagé entre 172,000 et 200,000, contre un peu plus de 172,000 XNUMX New-Yorkais gagnant plus de XNUMX XNUMX dollars. Au total, près de XNUMX XNUMX New-Yorkais gagnant moins de XNUMX XNUMX dollars ont quitté la ville au cours de cette période de cinq ans.

Les raisons de cette disparité peuvent être attribuées à la reprise économique de New York suite à la pandémie. Initialement, la ville a connu un exode massif de hauts revenus capables de travailler à distance. En conséquence, les loyers ont chuté et certains résidents ont pu se permettre un logement qui était auparavant inaccessible. Cependant, la situation s’est finalement inversée lorsque les loyers ont recommencé à augmenter. En octobre 2023, le prix médian des loyers à Manhattan a augmenté de 4.6 % par rapport à l'année précédente.

Le rapport souligne également l’écart de richesse croissant dans la ville. Alors que les riches New-Yorkais ont vu leurs revenus augmenter de manière significative, la classe moyenne a eu du mal à faire face à la hausse des coûts. L'évolution du paysage économique a conduit au départ de la classe moyenne, créant ainsi des opportunités pour les millionnaires de s'installer et de contribuer aux revenus de la ville.

Il est intéressant de noter que même lorsque les impôts ont été augmentés sur les individus les mieux rémunérés, ceux-ci n’ont pas fui la ville. Le rapport suggère que même s’ils déménagent, ils s’installeront probablement dans des États à fiscalité élevée, ce qui indique que taxer les riches pourrait être une solution viable pour lutter contre les inégalités et générer des revenus pour la ville.

En résumé, la dynamique de l'économie de la ville de New York a changé, avec le retour des millionnaires et le départ des personnes à faible revenu. Cette tendance souligne les défis auxquels est confrontée la classe moyenne et la disparité croissante des richesses au sein de la ville.