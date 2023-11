Microsoft consolide ses services de gestion de projet pour améliorer la collaboration en équipe

Microsoft rationalise ses services de gestion de projet pour améliorer l'efficacité et la collaboration des petites équipes et des entreprises. Récemment annoncé lors de l'événement Ignite de la société, Microsoft fusionnera ses outils de gestion et de planification des tâches, notamment Microsoft To Do, Microsoft Planner et Microsoft Project pour le Web, en une expérience unifiée appelée Microsoft Planner.

La nouvelle expérience Microsoft Planner sera initialement lancée dans l'application Planner dans Microsoft Teams au printemps 2024, suivie d'une version Web plus tard dans l'année. Les tâches existantes par planificateur et les applications To Do dans Microsoft Teams seront également rebaptisées « Planificateur ». De plus, Microsoft Project pour le Web subira un processus de changement de nom similaire pour devenir Planner dans les mois à venir. Les utilisateurs actuels peuvent s'attendre à conserver l'accès aux mêmes fonctionnalités après la mise à jour.

Grâce à l'intégration de fonctionnalités basées sur l'IA, Microsoft Planner vise à fournir une plate-forme centralisée pour gérer le travail d'un large éventail d'employés, des travailleurs de l'information aux travailleurs de première ligne et aux chefs de projet. Les nouvelles fonctionnalités faciliteront la découverte de tâches, offriront des outils de planification et de ressources pour créer des plans de projet et introduiront une intégration d'IA appelée Copilot. Copilot aidera les utilisateurs à créer un plan via des invites textuelles, suggérera des objectifs et proposera de nouvelles tâches au fur et à mesure que les plans se développent.

Bien que les détails spécifiques sur la nouvelle expérience Planner soient rares, il n'est pas clair si des fonctionnalités des applications Planner et To Do existantes seront progressivement supprimées. Cependant, la décision de Microsoft d'unifier ses outils de planification suggère une démarche stratégique visant à rivaliser plus efficacement avec les offres de gestion de tâches concurrentes telles que Trello, Asana et Airtable. En consolidant ses produits, Microsoft vise à fournir une solution complète offrant des capacités comparables tout en tirant parti de sa vaste suite d'outils de productivité.

Foire aux Questions

1. Quand la nouvelle expérience Microsoft Planner sera-t-elle disponible ?

La nouvelle expérience Microsoft Planner sera lancée au printemps 2024 dans l’application Planner de Microsoft Teams.

2. Y aura-t-il une version Web du nouveau Microsoft Planner ?

Oui, une version Web du nouveau Microsoft Planner suivra la version initiale dans Microsoft Teams plus tard dans la même année.

3. Quels changements seront apportés aux applications Tâches par Planificateur et To Do existantes ?

Les applications Tâches par planificateur et To Do existantes dans Microsoft Teams seront rebaptisées « Planificateur ».

4. Microsoft Project pour le Web sera-t-il également renommé Planificateur ?

Oui, Microsoft Project pour le Web subira également un processus de changement de nom pour devenir Planner dans les mois à venir.

5. Comment l’IA sera-t-elle intégrée dans la nouvelle expérience Microsoft Planner ?

La nouvelle expérience Planner inclura des fonctionnalités basées sur l'IA, telles qu'une intégration d'IA appelée Copilot. Copilot aidera les utilisateurs à créer un plan via des invites textuelles, suggérera des objectifs et proposera de nouvelles tâches.