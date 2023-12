Microsoft fait face à des critiques pour avoir interdit les contrôleurs tiers et limité l'accessibilité des jeux

Microsoft, connu pour ses efforts en matière d'accessibilité des jeux vidéo, a récemment fait face à des réactions négatives pour avoir interdit l'utilisation de contrôleurs tiers sur ses consoles Xbox. Bien que la société affirme que l'interdiction vise à maintenir la qualité et la sécurité des manettes des joueurs, elle a suscité des inquiétudes parmi les joueurs handicapés qui dépendent de ces appareils pour des raisons d'accessibilité.

L’accessibilité dans le domaine des jeux est souvent négligée, mais elle constitue un aspect important de l’inclusion sociale des personnes handicapées. Avec des millions de personnes handicapées dans le monde, dont 6.2 millions au Canada et 61 millions aux États-Unis, il est crucial de garantir qu'elles aient des opportunités significatives de participer à des formes de divertissement accessibles.

En 2018, Microsoft a réalisé des progrès significatifs en matière d'accessibilité aux jeux vidéo avec l'introduction de la manette adaptative Xbox. Ce contrôleur personnalisable permet aux joueurs de connecter des appareils externes tels que des pédales, des joysticks, des boutons et des commutateurs, permettant ainsi aux personnes à mobilité réduite de jouer à des jeux. La sortie de la manette adaptative Xbox a marqué une étape importante en matière d'accessibilité dans le jeu et a reçu de nombreux éloges.

Cependant, la récente interdiction par Microsoft des contrôleurs tiers a été considérée comme un pas en arrière dans son engagement en faveur de l'accessibilité. Bien que les appareils compatibles avec la manette adaptative Xbox soient exemptés de l'interdiction, cela limite les options pour les joueurs handicapés qui dépendent d'autres appareils tiers. Le handicap est individuel et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. La manette adaptative Xbox n'est pas une solution universelle.

De plus, la manette adaptative Xbox elle-même présente des inconvénients. Il n’est pas compatible avec tous les périphériques externes, tels que les souris d’ordinateur, que certains joueurs peuvent préférer. De plus, le coût du contrôleur et de ses accessoires peut constituer un obstacle pour de nombreuses personnes handicapées, qui sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et de gagner moins que leurs homologues non handicapés.

La réaction contre l'interdiction de Microsoft met en évidence la surveillance historique des joueurs handicapés par l'industrie du jeu vidéo. Les joueurs handicapés s’inquiètent à juste titre de l’impact sur l’accessibilité et des limitations qu’elle pose. Il est crucial que l’industrie reconnaisse et réponde aux besoins des joueurs handicapés afin de créer un environnement de jeu véritablement inclusif et accessible.