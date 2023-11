Nouveau mode de jeu et mises à jour d'accès anticipé à venir contre la tempête

L'éditeur Hooded Horse a annoncé que le jeu populaire Against the Storm quitterait l'accès anticipé le mois prochain avec une mise à jour 1.0 très attendue. Cette mise à jour introduira un tout nouveau mode de jeu appelé Queen's Hand, spécialement conçu pour défier les joueurs expérimentés avec des règles et des récompenses uniques.

Against the Storm, décrit comme un « constructeur de ville sombre et fantastique », plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique où ils doivent reconstruire la civilisation face à des pluies dévastatrices. En tant que vice-roi de la reine, les joueurs dirigent un groupe diversifié de survivants, notamment des humains, des castors, des lézards, des renards et des harpies. Ensemble, ils doivent reconquérir la nature sauvage et assurer un avenir à l’humanité.

L'un des aspects les plus excitants de la prochaine mise à jour est l'ajout de Queen's Hand. Ce mode de jeu présente aux joueurs le défi ultime de reforger le sceau adamantin en un seul cycle. En tant que défi le plus difficile du jeu, Queen's Hand poussera même les joueurs les plus expérimentés dans leurs retranchements.

Au cours de sa période d'accès anticipé, Against the Storm a connu un développement important, avec des mises à jour régulières du contenu toutes les deux semaines. Ces mises à jour ont apporté un large éventail de changements majeurs et mineurs au jeu, notamment l'ajout de nouvelles espèces telles que le peuple Renard et des améliorations des mécanismes de fin de partie. Hooded Horse a déclaré que cette cadence de mise à jour se poursuivrait jusqu'à la sortie complète du jeu.

Avec son gameplay engageant et sa narration captivante, Against the Storm a rassemblé une base de fans dévouée. Sur Steam, le jeu a reçu une note extrêmement positive de 95 % sur près de 14,500 XNUMX avis. Les joueurs ont loué ses mécanismes de construction de monde immersifs et son gameplay stimulant.

Les fans de Against the Storm attendent avec impatience la sortie officielle du jeu le 8 décembre prochain. En plus d'être disponible sur le Microsoft Store, le jeu rejoindra également la bibliothèque PC Game Pass, grâce à un récent partenariat avec Microsoft. Cette collaboration permettra au jeu d'accéder à un public encore plus large et offrira aux abonnés Game Pass une expérience nouvelle et passionnante.

Que vous soyez un joueur chevronné ou un nouveau venu dans le genre, la prochaine mise à jour d'Against the Storm promet de vous offrir une expérience de jeu inoubliable. Préparez-vous à relever les défis d’un monde ravagé et à reconstruire la civilisation contre vents et marées.

QFP

1. Qu’est-ce que Contre la Tempête ?

Against the Storm est un jeu de construction de villes sombre et fantastique dans lequel les joueurs reconstruisent la civilisation dans un monde post-apocalyptique en proie à des pluies incessantes.

2. Quand Against the Storm quittera-t-il l’accès anticipé ?

Against the Storm devrait quitter l'accès anticipé et publier sa mise à jour 1.0 le 8 décembre.

3. Comment s'appelle le nouveau mode de jeu ?

Le nouveau mode de jeu s'appelle Queen's Hand et est spécialement conçu pour défier les joueurs expérimentés avec des règles et des récompenses uniques.

4. Sur quelles plateformes Against the Storm sera-t-il disponible ?

Against the Storm sera disponible sur le Microsoft Store et sera également inclus dans la bibliothèque PC Game Pass.

5. Quelles mises à jour ont été effectuées pendant la période d'accès anticipé ?

Lors de l'accès anticipé, Against the Storm a reçu des mises à jour régulières de son contenu, notamment l'ajout de nouvelles espèces et des améliorations des mécanismes de fin de partie.

Sources: [IGN](https://www.ign.com/)