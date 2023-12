Rumeurs sur les récompenses Microsoft : ce qui pourrait changer pour les joueurs

Attention, joueurs et passionnés de Microsoft ! Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter des dernières rumeurs concernant le bien-aimé programme Microsoft Rewards. Des changements importants semblent se profiler à l’horizon, notamment la potentielle disparition de l’application Xbox et des séquences hebdomadaires. Mais n’ayez crainte, nous avons tous les détails ici !

Microsoft Rewards : une introduction rapide pour les débutants

Pour ceux qui ne connaissent pas le programme, Microsoft Rewards permet aux utilisateurs de gagner des points en accomplissant diverses tâches quotidiennes sur les plateformes Microsoft telles que :

– Shopping sur le Microsoft Store

– Utiliser le moteur de recherche Bing

– Jouer sur Xbox

Les points accumulés peuvent ensuite être échangés contre des cartes cadeaux, des abonnements Xbox Game Pass, des articles promotionnels et bien d'autres récompenses.

L'annonce de l'arrêt de l'application Xbox

Une rumeur persistante circule ces derniers temps concernant l'arrêt imminent de l'application Microsoft Rewards sur Xbox à partir du mois prochain. Un joueur brésilien est tombé sur un long message lors du lancement de l'application, indiquant que Microsoft ne la supporterait plus à partir de décembre.

La fin des séries hebdomadaires ?

Parmi les informations révélées, il apparaît également que les séquences hebdomadaires pourraient être supprimées. Bien que Microsoft ne l'ait pas officiellement confirmé, cela soulève des questions sur l'avenir des défis et des missions qui permettront aux utilisateurs de gagner ces précieux points.

Nouvelles activités prévues dans le Hub « Mes récompenses »

Malgré ces nouvelles inquiétantes, il y a une lueur d’espoir. Le même message évoqué plus haut indique que, suite à la suppression de l'application Xbox, des activités supplémentaires seront disponibles dans le hub « Mes Récompenses », accessible en dessous du compte de jeu. Cela signifie que les utilisateurs pourront toujours gagner des points sur d'autres plateformes ou grâce à de nouvelles missions.

Nouveaux défis : ajouter du piquant à nos sessions de jeu !

De nouvelles activités : Espérons qu'elles seront encore plus intéressantes et divertissantes que les précédentes pour compenser cette suppression.

En conclusion : faut-il s’inquiéter des Microsoft Rewards ?

En résumé, si l'arrêt de l'application Xbox a effectivement lieu, cela ne signifie pas la fin du programme Microsoft Rewards dans son ensemble. Ce changement pourrait simplement signifier une réorganisation du système de récompenses chez Microsoft et un ajustement des méthodes d'accumulation de points. Il ne reste plus qu'à attendre des informations complémentaires et des confirmations officielles de la part de la firme américaine pour en savoir plus sur l'avenir du programme. Alors, joueurs, croisons les doigts pour que ces modifications améliorent notre expérience de jeu.

QFP

Q : Comment puis-je gagner des points avec Microsoft Rewards ?

R : Vous pouvez gagner des points en effectuant des achats sur le Microsoft Store, en utilisant le moteur de recherche Bing et en jouant sur Xbox.

Q : Contre quoi puis-je échanger mes points ?

R : Vous pouvez échanger vos points contre des cartes cadeaux, des abonnements Xbox Game Pass, des articles promotionnels et diverses autres récompenses.

Q : L'application Xbox pour Microsoft Rewards sera-t-elle interrompue ?

R : Selon des rumeurs, l'application Xbox pourrait être interrompue le mois prochain, bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation officielle de Microsoft.

Q : Les séquences hebdomadaires seront-elles supprimées ?

R : Bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé, des rumeurs suggèrent que les séquences hebdomadaires pourraient être supprimées.

Q : Que se passera-t-il une fois l'application Xbox supprimée ?

R : Des activités supplémentaires seront disponibles dans le hub « Mes récompenses », permettant aux utilisateurs de continuer à gagner des points sur d'autres plateformes ou grâce à de nouvelles missions.