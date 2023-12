Microsoft remplace la reconnaissance vocale Windows par Voice Access sur Windows 11

By

Microsoft a apporté un changement significatif à ses fonctionnalités Windows en abandonnant la reconnaissance vocale Windows et en introduisant Voice Access sur Windows 11 23H2 et Windows 11 22H2. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts de l'entreprise visant à améliorer les options d'accessibilité pour les utilisateurs.

Voice Access est une nouvelle expérience disponible sur les appareils Windows 11, version 22H2 ou ultérieure. Il permet aux personnes, y compris celles à mobilité réduite, de contrôler leur ordinateur et de rédiger du texte à l'aide de leur voix. Les utilisateurs peuvent effectuer des tâches telles que ouvrir et basculer entre des applications, naviguer sur le Web, lire et rédiger des e-mails, le tout avec des commandes vocales. La fonctionnalité utilise une technologie moderne de reconnaissance vocale intégrée à l'appareil, garantissant une reconnaissance vocale précise même sans connexion Internet.

L'accent mis par Microsoft sur l'accessibilité n'est pas nouveau. La société a récemment souligné les fonctionnalités d'accessibilité qu'elle a ajoutées en 2023, notamment l'accès vocal, les sous-titres en direct, les voix du narrateur et les extensions du narrateur. Ces fonctionnalités visent à rendre Windows plus inclusif et convivial pour les personnes ayant des besoins différents.

La reconnaissance vocale a été initialement introduite en tant qu'application distincte avec Windows Vista en 2006 pour améliorer l'accessibilité. Cependant, au fil du temps, Microsoft a été confronté à des problèmes liés à un abus potentiel de cette fonctionnalité par des acteurs malveillants. Malgré des avancées impressionnantes en matière de précision de la reconnaissance vocale, comme l'obtention du taux d'erreur de mots le plus bas en 2016, Microsoft a décidé d'aller de l'avant avec Voice Access en remplacement.

Ce changement s'aligne sur l'engagement de Microsoft en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue. Les utilisateurs peuvent rester informés des derniers développements et annonces de l'entreprise en visitant le lien fourni.

En conclusion, la reconnaissance vocale Windows est obsolète au profit de Voice Access sur Windows 11, offrant des options d'accessibilité améliorées et un contrôle amélioré des fonctionnalités du PC via des commandes vocales.

