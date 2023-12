Présentation de Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 : fonctionnalités améliorées et mises à jour intéressantes

Microsoft a récemment dévoilé le très attendu Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776, doté d'améliorations intéressantes et de nouvelles fonctionnalités. Intitulée mise à jour KB5032292, cette dernière version résout divers problèmes rencontrés dans les versions précédentes, tout en introduisant une gamme de nouvelles fonctionnalités qui promettent de faire passer l'expérience utilisateur au niveau supérieur.

L'une des améliorations frappantes est l'avancée remarquable de Windows Ink. Grâce aux capacités améliorées de reconnaissance de l’écriture manuscrite, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’une précision accrue lorsqu’ils écrivent dans plusieurs langues. De plus, Windows Share offre des améliorations significatives, permettant un partage transparent directement sur des canaux Microsoft Teams et des discussions de groupe spécifiques. Collaborer avec des collègues et partager du contenu n'a jamais été aussi simple.

Pour les fans dévoués du bien-aimé Gestionnaire des tâches, cette mise à jour apporte une multitude d'améliorations conçues pour répondre aux utilisateurs expérimentés. La fonctionnalité de regroupement de processus a été améliorée, la rendant encore plus utile et efficace. De plus, diverses corrections de bogues ont été mises en œuvre, résolvant les problèmes d'info-bulles du bureau, les problèmes de sous-titres en direct et les anomalies de glisser-déposer qui affectaient la vue des tâches.

Microsoft déclare avec enthousiasme que la croissance de Windows Share permet aux utilisateurs de Microsoft Entra ID de partager du contenu non seulement avec leurs contacts Microsoft Teams, mais également directement sur les canaux Microsoft Teams et les discussions de groupe désignés. Cette fonctionnalité pratique ouvre de nouvelles voies pour une collaboration et un échange d'informations transparents au sein de l'écosystème Windows.

Repoussant les limites de l'écriture manuscrite numérique, Windows 11 prend désormais en charge l'écriture manuscrite dans diverses langues et paramètres régionaux. Les utilisateurs peuvent profiter de l'expérience fluide de l'écriture numérique dans des langues telles que le chinois simplifié (République populaire de Chine), l'anglais (Australie), le français (France), l'allemand (Allemagne) et bien d'autres encore. Une technologie de reconnaissance améliorée, ainsi que des gestes intuitifs pour la suppression, la sélection, la jointure de mots, la division de mots et l'insertion de lignes, offrent aux utilisateurs un contrôle et une flexibilité accrus.

Pour garantir des mises à jour et des déploiements de fonctionnalités transparents, Microsoft précise que tous les Windows Insiders du canal bêta seront sur la même version (Build 22635.xxxx) via un package d'activation. Pour ceux qui cherchent à être à la pointe des mises à jour de fonctionnalités, un interrupteur à bascule est disponible pour recevoir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles.

Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 est sans aucun doute une version passionnante, repoussant les limites de la productivité, de la collaboration et de l'expérience utilisateur. Microsoft continue de proposer à ses utilisateurs des solutions innovantes, faisant de Windows 11 un choix incontournable à l'ère numérique moderne.

Foire aux Questions

1. Comment puis-je mettre à jour vers Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 ?

Pour mettre à jour vers la dernière version, accédez à Paramètres > Windows Update et assurez-vous que le commutateur à bascule permettant de recevoir les dernières mises à jour est activé. Vous recevrez les mises à jour au fur et à mesure de leur disponibilité.

2. Puis-je partager directement sur des canaux Microsoft Teams et des discussions de groupe spécifiques à l'aide du partage Windows ?

Oui, avec la dernière version de Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776, les utilisateurs peuvent partager de manière transparente du contenu directement sur les canaux Microsoft Teams et les discussions de groupe désignés, améliorant ainsi la collaboration et la communication au sein de l'écosystème Windows.

3. Quelles langues sont prises en charge pour la reconnaissance de l’écriture manuscrite dans Windows Ink ?

Windows 11 prend désormais en charge la reconnaissance de l'écriture manuscrite dans diverses langues et paramètres régionaux, notamment le chinois simplifié (République populaire de Chine), l'anglais (Australie), le français (France), l'allemand (Allemagne) et bien d'autres. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une reconnaissance précise et de commandes gestuelles améliorées pour une expérience d'écriture améliorée.