Transformation numérique : les progrès de l'IA révolutionnent le travail en 2024

À l’approche de la nouvelle année, l’influence des progrès de l’IA sur diverses industries continue de remodeler la façon dont le travail est effectué. Microsoft Ignite, une plateforme qui met en avant les dernières technologies développées par Microsoft, révèle l'immense potentiel de l'IA pour transformer les processus de travail.

L'une des avancées les plus significatives est le Copilot de Microsoft pour Microsoft 365, qui vise à réduire la dette numérique, à augmenter la productivité et à permettre aux individus de se concentrer sur des tâches uniquement humaines. Des recherches récentes utilisant des enquêtes et des expériences démontrent les avantages tangibles de Copilot :

– 70 % des utilisateurs ont signalé une augmentation de leur productivité, tandis que 68 % ont constaté une amélioration de la qualité de leur travail. De plus, 68 % ont mentionné que cela relance leur processus créatif.

– Dans l’ensemble, les utilisateurs ont été 29 % plus rapides dans des tâches spécifiques telles que la recherche, la rédaction et la synthèse.

– Copilot a permis aux utilisateurs de rattraper les réunions manquées près de quatre fois plus rapidement.

– 64 % des utilisateurs ont déclaré passer moins de temps à traiter leurs e-mails.

– 87 % des utilisateurs ont trouvé plus facile de démarrer une première ébauche avec Copilot.

– 75 % des utilisateurs reconnaissent que Copilot fait gagner du temps en localisant rapidement les fichiers nécessaires.

– 77 % des utilisateurs ont exprimé leur réticence à abandonner Copilot après avoir profité de ses avantages.

Avec plus de 100 annonces d'actualités lors de Microsoft Ignite, l'accent est mis sur les multiples facettes d'une stratégie axée sur l'IA. Microsoft révolutionne l'infrastructure cloud en optimisant le matériel et les logiciels à chaque couche. Les partenariats de l'entreprise avec OpenAI et l'intégration des capacités ChatGPT dans les outils de collaboration soulignent leur engagement envers l'innovation en matière d'IA.

Notamment, Microsoft annonce deux nouvelles puces : Azure Maia et Azure Cobalt. Azure Maia est une puce AI Accelerator conçue pour la formation et l'inférence basées sur le cloud des charges de travail d'IA, tandis qu'Azure Cobalt est une puce native du cloud optimisée pour les charges de travail à usage général. Ces puces améliorent les performances, l’efficacité énergétique et la rentabilité des services Azure.

En outre, Microsoft étend ses partenariats avec les fournisseurs de silicium, offrant ainsi aux clients davantage d'options d'infrastructure. Cela inclut l'ajout de machines virtuelles accélérées AMD MI300X et la prévisualisation des machines virtuelles des séries NVIDIA H100 et H200, optimisées pour la formation et l'inférence de l'IA.

De plus, les offres Copilot de Microsoft vont au-delà de la productivité individuelle pour transformer les processus métier pour divers rôles et fonctions. Les exemples incluent Copilot pour Microsoft 365, Copilot Studio, Copilot for Service (support du service client) et Copilot dans Microsoft Dynamics 365 Guides (pour les travailleurs de première ligne).

À l’aube de 2024, il est évident que les progrès de l’IA continueront de révolutionner le travail dans tous les secteurs. Le potentiel de transformation de technologies telles que Copilot et l'accent mis par Microsoft sur l'optimisation de l'infrastructure cloud garantissent que les entreprises peuvent s'adapter et prospérer à l'ère de l'IA.

QFP

Qu’est-ce que Copilot pour Microsoft 365 ?

Copilot pour Microsoft 365 est un outil développé par Microsoft qui réduit la dette numérique, augmente la productivité et permet aux utilisateurs de se concentrer sur leurs tâches spécifiquement humaines.

Quels sont les avantages d’utiliser Copilot ?

Selon une étude menée par Microsoft, les utilisateurs de Copilot ont signalé une productivité accrue, une qualité de travail améliorée, une exécution accélérée des tâches et une réduction du temps consacré au traitement des e-mails.

Quelles sont les nouvelles avancées de Microsoft en matière d’infrastructure cloud ?

Microsoft a introduit deux nouvelles puces, Azure Maia et Azure Cobalt, qui optimisent les charges de travail d'IA basées sur le cloud. Ils étendent également leurs partenariats avec des fournisseurs de silicium pour offrir aux clients une large gamme d'options d'infrastructure.

Comment Microsoft étend-il l’expérience Copilot ?

Microsoft propose diverses solutions Copilot pour différents rôles et fonctions, notamment Copilot pour Microsoft 365, Copilot Studio pour la personnalisation, Copilot for Service pour le support du service client et Copilot dans les guides Microsoft Dynamics 365 pour les travailleurs de première ligne.

Comment les progrès de l’IA vont-ils révolutionner le travail en 2024 ?

Les progrès de l’IA, tels que Copilot et l’optimisation de l’infrastructure cloud, continueront de rationaliser les processus, d’améliorer la productivité et de façonner l’avenir du travail dans tous les secteurs en 2024 et au-delà.