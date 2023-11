Les employés d'OpenAI menacent de démissionner et demandent la démission du conseil d'administration pour rejoindre l'ancien PDG Altman chez Microsoft

By

Dans une tournure surprenante des événements, une lettre d'environ 500 employés d'OpenAI fait sensation au sein de l'entreprise. La lettre, qui a été vue par divers médias, dont Reuters, révèle que les employés sont prêts à démissionner si le conseil d'administration d'OpenAI ne démissionne pas. Leur raisonnement ? Ils estiment que le conseil d'administration ne dispose pas de la compétence, du jugement et de l'attention nécessaires à l'égard de la mission et des employés de l'entreprise.

Cette menace survient juste après que Microsoft a annoncé l'embauche de l'ancien PDG d'OpenAI, Sam Altman, ainsi que d'un autre architecte de l'entreprise, dans le cadre d'un remaniement d'entreprise. La nouvelle a choqué la communauté de l’intelligence artificielle et a soulevé des questions sur l’avenir d’OpenAI.

Malgré l’exode potentiel d’employés, Microsoft reste attaché à son partenariat avec OpenAI. Le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration et a mentionné qu'il était impatient de travailler avec le nouveau directeur général d'OpenAI, l'ancien dirigeant de Twitch, Emmett Shear.

OpenAI, connu pour sa technologie d'IA générative qui produit du texte, des images, des vidéos et de la musique de type humain, a reçu des milliards de dollars d'investissement de la part de Microsoft. Le géant de la technologie a joué un rôle important dans le soutien des systèmes d'IA d'OpenAI en fournissant la puissance de calcul nécessaire.

Bien que les raisons exactes du départ d'Altman d'OpenAI ne soient pas encore claires, la société a déclaré qu'il n'était « pas toujours franc dans ses communications » avec le conseil d'administration, ce qui a entraîné une perte de confiance dans ses capacités de leadership. Altman, qui avait activement discuté des risques potentiels et des réglementations de l'IA lors de sa tournée mondiale plus tôt cette année, a exprimé son attachement pour OpenAI sur les réseaux sociaux après son départ.

En réponse aux événements récents, Shear, le nouveau PDG d'OpenAI, a promis d'enquêter sur la destitution d'Altman et envisage d'embaucher un enquêteur indépendant pour examiner la situation. Shear vise à rétablir la confiance au sein de l'entreprise et à apporter les changements nécessaires à l'équipe de direction et de direction.

Alors qu’OpenAI fait face à ces défis internes, l’avenir de l’entreprise reste incertain. Cependant, le partenariat avec Microsoft et la nomination d'un nouveau PDG présentent des opportunités de croissance et de développement dans le domaine de l'intelligence artificielle.

QFP

1. Qu'est-ce qu'OpenAI ?

OpenAI est une entreprise connue pour ses avancées en matière d'intelligence artificielle et de technologie d'IA générative.

2. Pourquoi les employés d'OpenAI menacent-ils de démissionner ?

Les salariés réclament la démission du conseil d'administration d'OpenAI, affirmant qu'ils manquent de compétence, de jugement et de souci de la mission et des salariés de l'entreprise.

3. Qui Microsoft a-t-il embauché chez OpenAI ?

Microsoft a embauché l'ancien PDG d'OpenAI, Sam Altman, et un autre architecte de l'entreprise.

4. Quelle est la position de Microsoft face à la situation ?

Microsoft reste attaché à son partenariat avec OpenAI et est enthousiasmé par cette collaboration.

5. Qui est le nouveau PDG d'OpenAI ?

L'ancien leader de Twitch, Emmett Shear, a été nommé nouveau PDG d'OpenAI.