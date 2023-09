Microsoft s'apprête à dévoiler la tablette Surface Go 4 mise à niveau lors de l'événement de septembre

Microsoft se prépare pour son prochain événement le 21 septembre, où il devrait dévoiler ses appareils Surface de nouvelle génération. Alors que les projets de Google et Apple pour leurs événements respectifs sont déjà bien connus, Microsoft a réussi à garder ses produits Surface pour la plupart secrets. Cependant, un récent rapport de WinFuture a mis en lumière ce à quoi s'attendre de l'événement.

Selon le rapport, Microsoft lancera trois nouveaux produits Surface, mais il n'y aura pas de tablette Surface Pro 10 haut de gamme comme certains l'avaient prévu. Au lieu de cela, l’accent sera mis sur la Surface Go 4 améliorée, qui devrait être plus économique. Bien qu'il ne soit pas clair si elle s'appellera Surface Go 4, la rumeur dit que la tablette comporterait un SoC Intel N200 quadricœur de la famille « Alder Lake N ».

La Surface Go 4 offrirait trois options de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go, toutes associées à 4 Go de RAM. Il devrait avoir un design visuel similaire à celui de son prédécesseur et sera probablement disponible à l'achat en octobre.

Bien que l'événement ne soit peut-être pas aussi spectaculaire que les événements Microsoft précédents, avec seulement des mises à niveau mineures attendues pour le Surface Laptop Go 2 et le Surface Laptop Studio, il existe toujours une possibilité d'annonce surprise concernant la gamme Surface Pro. Cependant, l'accent semble être mis sur le Surface Go 4, plus abordable et portable, destiné aux utilisateurs ayant des besoins de productivité.

Sources : WinFuture