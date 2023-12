Plan potentiel de Microsoft pour les jeux Xbox Cloud financés par la publicité

Le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft offre actuellement un accès gratuit à Fortnite, mais il semble que la société pourrait introduire à l'avenir le streaming de jeux financé par la publicité. Dans une interview au Wells Fargo TMT Summit, le directeur financier de Microsoft Gaming, Tim Stuart, a évoqué la possibilité de permettre aux utilisateurs de regarder une courte publicité en échange de quelques heures de jeu en streaming.

Les commentaires de Stuart suggèrent que Microsoft envisage cette approche pour les régions où la possession de consoles n'est pas aussi répandue, comme l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Sur ces marchés, où les smartphones sont plus courants que les appareils de jeu traditionnels, une version de Xbox Cloud Gaming financée par la publicité pourrait constituer un modèle commercial viable.

Cependant, il reste incertain si Microsoft mettra réellement en œuvre cette option d’abonnement. Les rapports indiquent que le développement de Xbox Cloud Gaming a ralenti ces derniers mois, les projets visant à prendre en charge les bibliothèques de jeux existantes et à lancer une version par abonnement distincte du service ayant été abandonnés.

Néanmoins, Microsoft explore activement le potentiel du Xbox Cloud Gaming. Actuellement, les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à Fortnite via le service, démontrant ainsi la puissance marketing du cloud gaming. Les e-mails internes de Microsoft, révélés lors de l'affaire FTC contre Microsoft, indiquent également des projets d'extension du cloud gaming aux jeux PC, ce qui pourrait considérablement étendre la bibliothèque disponible sur Xbox Cloud Gaming.

De plus, Microsoft a testé la prise en charge de la souris et du clavier pour Xbox Cloud Gaming, bien que limitée au côté console Xbox et non au PC.

Bien que l'avenir du streaming de jeux financé par la publicité sur Xbox Cloud Gaming soit incertain, les considérations de Microsoft montrent la volonté de l'entreprise d'explorer des modèles commerciaux alternatifs afin d'atteindre un public plus large. La popularité du cloud gaming est en hausse et Microsoft se positionne activement pour devenir un acteur clé sur ce marché émergent.