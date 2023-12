Microsoft envisage de diffuser des jeux financés par la publicité sur Xbox Cloud Gaming

Microsoft étudie la possibilité de proposer du streaming de jeux financé par la publicité sur son service Xbox Cloud Gaming (xCloud). Dans une interview au Wells Fargo TMT Summit, le directeur financier de Microsoft Gaming, Tim Stuart, a évoqué l'idée selon laquelle les utilisateurs regarderaient des publicités en échange de jeux en streaming gratuits.

Stuart a souligné que cette approche pourrait être particulièrement efficace dans des régions comme l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où la possession d'une console n'est pas aussi répandue que l'utilisation du téléphone mobile. En proposant du streaming de jeux gratuit en échange d'une courte publicité, Microsoft pourrait toucher un public plus large et offrir des expériences de jeu à des régions qui ne sont pas traditionnellement axées sur les consoles.

Bien que les commentaires de Stuart suggèrent que Microsoft envisage activement cette nouvelle approche, il n'est pas clair si un abonnement financé par la publicité sera lancé à l'avenir. Des sources au sein de Microsoft ont indiqué que les travaux sur Xbox Cloud Gaming ont ralenti ces derniers mois et que les fonctionnalités annoncées précédemment, telles que la prise en charge de la bibliothèque de jeux existante, ont été retardées ou abandonnées.

Cependant, Microsoft a manifesté son intérêt pour l'extension des capacités du Xbox Cloud Gaming. Actuellement, le service offre un accès gratuit à Fortnite, mais d'autres jeux n'ont pas encore été inclus. Les e-mails internes de l'affaire FTC contre Microsoft ont révélé des projets de diffusion de jeux PC sur le cloud, élargissant potentiellement la bibliothèque pour les utilisateurs de Xbox Cloud Gaming.

De plus, Microsoft a testé la prise en charge de la souris et du clavier pour Xbox Cloud Gaming, en se concentrant principalement sur la console plutôt que sur le PC. Ces développements indiquent que Microsoft explore activement différentes voies pour améliorer l'expérience Xbox Cloud Gaming et attirer davantage de joueurs vers son service.

Bien qu'une version financée par la publicité de Xbox Cloud Gaming ne soit pas confirmée, elle offrirait sans aucun doute une nouvelle approche du streaming de jeux et pourrait ouvrir la voie à une plus grande accessibilité et un prix plus abordable dans les régions ayant un accès limité aux consoles ou aux PC de jeu.