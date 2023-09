La fonctionnalité d'écran partagé de Microsoft Edge obtient une nouvelle disposition verticale

By

La fonctionnalité Split Screen de Microsoft Edge, qui permet aux utilisateurs de visualiser deux sites Web côte à côte dans une seule fenêtre de navigateur, fait l'objet d'une mise à niveau majeure. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient utiliser qu'une disposition horizontale, mais ils ont désormais la possibilité de choisir également une disposition verticale, grâce aux dernières versions Canary du navigateur.

La nouvelle mise en page est disponible parallèlement à la mise en page horizontale existante, et les utilisateurs peuvent facilement basculer entre les deux en cliquant sur un bouton à trois points. Ils peuvent également redimensionner les écrans en faisant glisser un séparateur. Cette amélioration offre plus de flexibilité et permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de navigation selon leurs préférences.

En plus de la nouvelle présentation, Microsoft apporte également des améliorations à la convivialité de la fonctionnalité Split Screen. Bientôt, les utilisateurs auront la possibilité de choisir si les liens s'ouvrent dans l'onglet secondaire ou dans l'onglet actuel. Cela sera particulièrement utile pour ceux qui souhaitent gérer leur navigation de manière plus organisée et efficace.

Pour guider les utilisateurs dans la compréhension du comportement de la fonctionnalité, Microsoft inclura des graphiques supplémentaires expliquant la fonctionnalité de chaque option. Cela garantira que les utilisateurs pourront prendre des décisions éclairées et utiliser la fonctionnalité à son plein potentiel.

Microsoft recommande quelques trucs et astuces pour maximiser les avantages de la fonctionnalité Split Screen. Les utilisateurs peuvent facilement naviguer entre les sites en utilisant la fonctionnalité glisser-déposer, même lorsque l'option « Ouvrir le lien dans l'onglet actuel » est sélectionnée. Ils peuvent également ajuster la taille des écrans partagés à l’aide du curseur situé entre les écrans.

En utilisant la fonction Split Screen, les utilisateurs peuvent adopter le multitâche et augmenter leur productivité. Les tâches telles que la comparaison des prix ou l'utilisation d'un thésaurus lors de la rédaction d'un essai deviennent fluides et efficaces. La combinaison des possibilités est infinie.

Si vous souhaitez essayer la fonctionnalité d'écran partagé mise à jour dans Microsoft Edge Canary, vous pouvez visiter le site Web officiel d'Edge Insider. Cependant, il est important de noter que les versions préliminaires peuvent être instables, il est donc recommandé d'exécuter la version Canary parallèlement à la version stable de votre navigateur préféré.

Sources:

– Utilisateur X sur Twitter

– Site Web Microsoft Insider