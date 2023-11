Windows 11 rationalise l'expérience utilisateur en supprimant l'enregistreur d'étapes

Windows 11 subit une série de manœuvres d'amaigrissement de la part de Microsoft, la dernière en date étant la suppression de l'application Steps Recorder. Cette application, introduite avec Windows 7, permet aux utilisateurs d'enregistrer leur écran et de documenter les étapes suivies en cas de problèmes. Cependant, elle a désormais été ajoutée à la liste des fonctionnalités obsolètes pour Windows 11.

La décision de supprimer Steps Recorder est due à la disponibilité d'options alternatives pour l'enregistrement d'écran dans Windows 11. Microsoft suggère d'utiliser l'outil Snipping, la Xbox Game Bar ou Microsoft Clipchamp comme alternatives viables. Bien que ces outils offrent des fonctionnalités similaires, certains utilisateurs peuvent manquer la nature légère de Steps Recorder.

Cette décision fait partie des efforts plus larges de Microsoft visant à rationaliser le système d'exploitation Windows 11. Récemment, l’application Conseils a également été marquée pour suppression. De plus, les versions d'aperçu de Windows 11 ont vu la suppression d'applications telles que Windows Maps et Films et TV, ainsi qu'une capacité accrue de désinstaller les applications par défaut pendant les tests.

Ces actions indiquent une dynamique croissante vers la création d’un système d’exploitation plus convivial et plus épuré. Windows 11 a également introduit des fonctionnalités telles que le hub RVB pour consolider le contrôle des périphériques avec un éclairage RVB, éliminant ainsi le besoin d'applications distinctes.

Alors que Microsoft poursuit ce processus de désencombrement, les utilisateurs peuvent s’attendre à un nouvel élagage de Windows 11 à l’avenir. Ces développements visent à améliorer l’expérience utilisateur globale et à simplifier le système d’exploitation.

