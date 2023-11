De nouvelles offres Xbox Black Friday révélées, des réductions intéressantes attendent les joueurs !

By

Microsoft vient de faire une annonce officielle confirmant la sortie cette semaine de nouvelles offres passionnantes pour le Xbox Black Friday. Du 17 au 27 novembre, les joueurs peuvent profiter de nombreuses réductions sur les consoles, les jeux, les accessoires et bien plus encore. Notamment, ces offres coïncident avec les offres du Black Friday de PlayStation et les offres de grands détaillants comme Amazon.

Remises importantes sur les consoles et accessoires Xbox :

Les annonces du Xbox Black Friday proposent une gamme de réductions intéressantes. Les joueurs peuvent profiter d’une belle réduction de 50 $ sur les consoles Xbox Series X et Xbox Series S. De plus, il existe une réduction de 10 $ sur les manettes Xbox, ce qui en fait le moment idéal pour les joueurs de mettre à niveau leur équipement de jeu.

Des réductions incroyables sur les jeux :

Les offres Xbox Black Friday offrent également des réductions importantes sur une large sélection de jeux Xbox et PC. Les joueurs peuvent s’attendre à une réduction incroyable de 67 % sur divers titres de jeux. Que vous soyez fan d'aventures pleines d'action, de simulations de course intenses ou d'expériences de jeu de rôle captivantes, les offres Xbox Black Friday ont quelque chose en réserve pour tout le monde.

Chronologie du Xbox Black Friday :

La chronologie des offres Xbox Black Friday est la suivante :

– À partir du 17 novembre :

– Économisez jusqu’à 50% sur les jeux numériques

– Économisez jusqu'à 65 % sur certains jeux de Xbox Game Studios

– Économisez jusqu'à 67 % sur certains jeux numériques PC

– À partir du 18 novembre :

– 50 $ de réduction sur certaines consoles Xbox Series X et Xbox Series S

– 10 $ de réduction sur certaines manettes sans fil Xbox

– À partir du 23 novembre :

– Obtenez une gravure gratuite sur la manette sans fil Xbox Elite Series 2, conçue avec Xbox Design Lab

Foire aux questions (FAQ)

1. Quand les offres Xbox Black Friday sont-elles disponibles ?

Les offres Xbox Black Friday seront disponibles du 17 au 27 novembre.

2. À quelle réduction puis-je m'attendre sur les consoles Xbox ?

Les consoles Xbox Series X et Xbox Series S seront disponibles à 50 $ de réduction lors de la vente du Black Friday.

3. Y a-t-il des réductions sur les jeux Xbox ?

Oui, il y aura des réductions allant jusqu'à 67 % sur certains jeux Xbox et PC.

4. Puis-je économiser de l’argent sur les manettes Xbox ?

Absolument! Les manettes sans fil Xbox seront disponibles avec une réduction de 10 $ lors de la vente du Black Friday.

Source : IGN