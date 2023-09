Microsoft a effectué des simulations pour évaluer l'impact potentiel de la suspension de Call of Duty sur PlayStation

La récente affaire judiciaire de Microsoft avec la Federal Trade Commission (FTC) a mis en lumière le fonctionnement interne de l'activité de jeux vidéo de l'entreprise et ses accords d'acquisition. Un aspect qui a été mis en lumière est la décision de Microsoft d'effectuer des simulations pour évaluer les conséquences potentielles de la non-disponibilité de Call of Duty sur PlayStation.

Bien qu'elle ait affirmé à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention de refuser Call of Duty à PlayStation, la FTC a présenté des preuves de simulations spécifiques menées par Microsoft. Le conseil d'administration de la société a demandé à l'équipe financière d'évaluer les effets tangibles de l'absence de la franchise sur la principale plateforme de jeux.

Le conseil d'administration souhaitait comprendre l'impact de l'absence de Call of Duty sur PlayStation et comment Microsoft pourrait compenser les quelque 1 milliard de dollars de revenus qui seraient perdus. Lors de l'audition des preuves, il a été révélé par hasard que l'équipe financière de Microsoft avait estimé que les pertes pourraient être compensées si Game Pass, le service d'abonnement de Microsoft, gagnait 2 millions d'abonnés supplémentaires.

Microsoft précise que cette simulation n'a pas été réalisée parce qu'elle prévoyait de suspendre Call of Duty, mais plutôt comme plan de secours au cas où Sony exigerait des conditions défavorables. Ces conditions pourraient inclure une répartition des revenus plus élevée, des accords d’exclusivité et des paiements initiaux. Les simulations étaient destinées à se préparer à une éventualité improbable où Call of Duty ne serait pas disponible sur PlayStation en raison des demandes de Sony.

Finalement, la FTC a perdu le procès et Sony a signé un accord avec Microsoft pour conserver Call of Duty sur PlayStation. Les détails de l'accord restent inconnus, mais il semblerait que les conditions commerciales soient similaires à celles que Microsoft avait précédemment proposées à Sony.

Le conseiller juridique de Microsoft a répondu aux plaintes de la FTC, y compris les simulations, et a précisé qu'elles ne faisaient pas partie d'une stratégie visant à refuser Call of Duty mais plutôt une réponse à d'éventuelles demandes défavorables de Sony.

