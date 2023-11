Le rôle vital de Microsoft dans le succès d'OpenAI

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a souligné le rôle essentiel que joue son entreprise dans le succès d'OpenAI, soulignant qu'il n'y aurait « pas d'OpenAI » sans l'implication de Microsoft. Nadella a révélé que Microsoft, en tant que plus grand investisseur d'OpenAI, n'avait pas été consulté sur le récent limogeage de Sam Altman, l'ancien PDG d'OpenAI.

Nadella a reconnu que cela va au-delà de l'investissement financier et du capital, affirmant qu'il existe un partenariat profond entre Microsoft et OpenAI. Il a posé la question de savoir pourquoi Altman avait choisi Microsoft à deux reprises auparavant, soulignant l'importance de la contribution de Microsoft à la mission d'OpenAI.

Dans le but de renforcer davantage leur partenariat, Microsoft a annoncé l'embauche d'Altman et de Greg Brockman, ancien président d'OpenAI, pour diriger une nouvelle unité d'IA au sein de Microsoft. Nadella a précisé que Microsoft n'avait pas de relation directe avec le conseil d'administration à but non lucratif d'OpenAI, qui supervise la filiale commerciale dirigée par Altman. Cependant, il a exprimé sa conviction qu'être partenaire devrait impliquer des consultations sur les décisions importantes.

Alors qu'OpenAI traverse actuellement une crise en termes de personnel et de direction, les commentaires de Nadella mettent en lumière la nécessité de changer la gouvernance d'OpenAI. Alors que les tensions montent et que les employés se révoltent contre le licenciement d'Altman, la pression reste sur le conseil d'administration d'OpenAI, composé de quatre personnes, pour qu'il démissionne. Nadella a souligné la nécessité d'un dialogue avec le conseil d'administration d'OpenAI pour résoudre ces problèmes de gouvernance.

En fin de compte, Nadella a souligné que Microsoft est ouvert à ce que les employés actuels d'OpenAI restent dans leurs fonctions ou fassent la transition vers Microsoft. Il a également laissé entendre qu'Altman ne rejoindrait pas nécessairement Microsoft directement, mais a assuré que quelle que soit sa position, Altman travaillerait en étroite collaboration avec Microsoft.

En conclusion, l'implication de Microsoft est cruciale pour le succès d'OpenAI, et la récente tournure des événements a mis en évidence la nécessité de changer la gouvernance et les processus décisionnels au sein de l'organisation.

QFP

1. Comment Microsoft est-il impliqué dans OpenAI ?

Microsoft est le plus grand investisseur d'OpenAI et entretient un partenariat approfondi avec l'organisation. Ils ont apporté d'importantes contributions financières et collaborent activement à la mission d'OpenAI.

2. Quel rôle Sam Altman a-t-il joué dans OpenAI ?

Sam Altman était l'ancien PDG d'OpenAI jusqu'à son récent licenciement. Il a joué un rôle crucial dans la direction de l’organisation et a contribué à son développement.

3. Pourquoi les salariés d'OpenAI réclament-ils la démission du conseil d'administration ?

Les employés d'OpenAI exhortent le conseil d'administration à démissionner en raison de leur mécontentement face à la décision de révoquer Sam Altman en tant que PDG. Ils estiment que le conseil d'administration devrait réintégrer Altman et résoudre les problèmes de gouvernance au sein de l'organisation.

4. Comment Microsoft prévoit-il de prendre en charge OpenAI à l'avenir ?

Microsoft s'engage à soutenir le succès et la continuité des opérations d'OpenAI. Ils ont embauché Altman et Greg Brockman pour diriger une unité d'IA au sein de Microsoft, renforçant ainsi le partenariat entre les deux organisations.