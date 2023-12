Le Cloud Gaming de Microsoft révolutionne l'expérience de jeu sur Meta Quest

Microsoft révolutionne une fois de plus l'expérience de jeu avec son dernier ajout au cloud gaming. À partir d’aujourd’hui, une vaste bibliothèque de titres Xbox est disponible pour jouer sur Meta Quest, éliminant ainsi le besoin d’une console Xbox.

Les propriétaires de Meta Quest 2, Meta Quest 3 et Meta Quest Pro peuvent désormais s'abonner à Game Pass Ultimate et accéder à la vaste collection de jeux Xbox classiques et modernes. Bien qu'il y ait une petite mise en garde concernant la nécessité d'un contrôleur supplémentaire en raison du nombre limité de boutons sur les contrôleurs du casque Quest, Microsoft a assuré la compatibilité avec une large gamme de contrôleurs pris en charge, y compris la manette sans fil DualShock 4 de PlayStation.

En s'abonnant à Game Pass Ultimate, les joueurs peuvent profiter de centaines de titres, y compris des jeux populaires comme la collection Assassin's Creed, la série Doom, la collection Fallout, Gears of War, Halo et bien d'autres. L'expérience de jeu virtuel sur le casque Quest est véritablement immersive, avec l'écran ressemblant à un grand moniteur de jeu incurvé. Les utilisateurs ont la possibilité de jouer dans un environnement entièrement virtuel ou de superposer l'écran virtuel dans leur environnement réel à l'aide de la fonction Passthrough en couleur de Quest.

Un avantage intéressant de ce service de cloud gaming est qu’aucune installation de jeu n’est requise. Tous les jeux sont diffusés directement depuis le cloud, éliminant ainsi le besoin de libérer de l'espace de stockage sur le casque Quest. De plus, les abonnés Game Pass Ultimate peuvent également accéder aux jeux sur les consoles Xbox et les PC, offrant ainsi plusieurs plates-formes pour explorer la vaste bibliothèque de jeux.

Pour commencer, les joueurs intéressés peuvent s'inscrire à Microsoft Game Pass Ultimate et télécharger l'application Xbox Cloud Gaming depuis le Meta Store. Cela marque une étape importante vers un avenir de jeu plus accessible et immersif, où la technologie du cloud gaming continue de repousser les limites et de redéfinir notre façon de jouer.