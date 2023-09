Microsoft annonce la diffusion numérique Xbox pour le Tokyo Game Show

Microsoft a révélé qu'il organiserait une diffusion numérique Xbox pour le prochain Tokyo Game Show. La diffusion, prévue à 2h5 PT / 10h6 HE / XNUMXhXNUMX UK / XNUMXhXNUMX JST, fournira des mises à jour sur les jeux Xbox et Bethesda, présentera les jeux de créateurs du Japon et d'Asie et annoncera de nouveaux jeux à venir sur Game Pass.

Selon Jerret West, directeur marketing de Xbox, la diffusion présentera des mises à jour de progression de Xbox et de Bethesda Softworks. De plus, il mettra en avant une collection diversifiée de jeux de créateurs basés au Japon et en Asie. West a également mentionné que la diffusion inclura de nouveaux jeux passionnants rejoignant le Xbox Game Pass, qui n'a cessé d'élargir sa bibliothèque avec du contenu provenant de diverses équipes en Asie.

Lors du Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, le patron de Xbox, Phil Spencer, est apparu sur scène avec le patron de Square Enix, Takashi Kiryu, pour célébrer la nouvelle que Final Fantasy 14 arrivera enfin sur les consoles Xbox. Cela a marqué une rupture avec l'exclusivité précédente du jeu sur les consoles PlayStation. Dans une interview avec IGN, Spencer a fait allusion à la possibilité que davantage de jeux Square Enix arrivent sur Xbox à l'avenir, bien que des titres spécifiques comme Final Fantasy 7 Remake et Final Fantasy 16 n'aient pas été confirmés.

Par ailleurs, Bethesda a récemment publié le très attendu jeu de rôle spatial, Starfield, qui a déjà rassemblé plus de six millions de joueurs. Cela en fait le plus grand lancement de jeu de l'histoire de Bethesda, dépassant des titres comme Fallout et The Elder Scrolls.

Pour l’avenir, Xbox Game Studios propose une gamme de jeux à venir passionnants, notamment des titres comme Perfect Dark de The Initiative, Forza de Turn 10 et Fable de Playground. Pendant ce temps, ZeniMax Online Studios de Bethesda continue de développer The Elder Scrolls Online et MachineGames travaille sur un jeu Indiana Jones sans titre, qui devrait être révélé en 2024.

Dans l’ensemble, la diffusion numérique Xbox du Tokyo Game Show promet d’être un événement passionnant pour les fans, avec des mises à jour, des annonces et des présentations de jeux Xbox et Bethesda.

