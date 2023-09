Microsoft annonce l'engagement de Copilot en matière de droits d'auteur pour répondre aux préoccupations des clients

Microsoft a annoncé son nouvel engagement en matière de droits d'auteur Copilot pour répondre aux préoccupations des clients concernant le risque de réclamations pour violation de propriété intellectuelle (PI) lors de l'utilisation des résultats générés par l'IA générative. Cet engagement étend le support existant de Microsoft en matière d'indemnisation en matière de propriété intellectuelle aux services commerciaux Copilot et garantit aux clients que Microsoft assumera la responsabilité de tout risque juridique potentiel associé aux réclamations en matière de droits d'auteur.

Cet engagement réaffirme la philosophie de Microsoft consistant à soutenir ses clients lorsqu'ils utilisent leurs produits. L'entreprise estime que si l'utilisation de ses copilotes crée des problèmes juridiques, cela devrait être leur problème et non celui des clients. Ils défendent depuis longtemps leurs clients contre les revendications de brevets, et en élargissant leurs obligations de défense pour couvrir les réclamations en matière de droits d'auteur relatives aux Copilots, ils visent à répondre aux préoccupations des auteurs et à garantir une utilisation responsable et éthique de l'IA.

Pour respecter les droits d'auteur des auteurs, Microsoft a intégré d'importantes protections dans ses Copilots. Il s'agit notamment de filtres et d'autres technologies conçues pour réduire la probabilité de renvoi de contenus contrefaits. Les clients sont tenus d'utiliser ces technologies, créant ainsi des incitations à un meilleur respect des droits d'auteur.

L'engagement en matière de droits d'auteur de Copilot couvre les versions payantes des services commerciaux Microsoft Copilot tels que Microsoft 365 Copilot et GitHub Copilot. Cependant, le programme comporte des conditions importantes pour empêcher toute utilisation abusive intentionnelle et la génération de contenu préjudiciable. Les clients doivent utiliser les filtres de contenu et les systèmes de sécurité intégrés au produit, et ils ne doivent pas tenter de générer du matériel contrefait.

L'engagement de Microsoft à répondre aux problèmes de droits d'auteur n'est que le début de ses efforts visant à garantir que l'IA favorise la diffusion des connaissances tout en protégeant les droits des créateurs. Ils reconnaissent les défis et les risques associés à l’IA et s’engagent à travailler avec les parties prenantes de l’industrie technologique, les auteurs, les artistes, les représentants gouvernementaux, le monde universitaire et la société civile pour répondre à ces préoccupations et trouver des solutions.

Dans l'ensemble, l'engagement de Microsoft en matière de droits d'auteur Copilot garantit aux clients commerciaux qu'ils peuvent utiliser les services Copilot et les résultats qu'ils génèrent sans se soucier des réclamations en matière de droits d'auteur, Microsoft assumant la responsabilité de tous les risques juridiques impliqués.

