Microsoft sort victorieux du remaniement d’OpenAI

Après le récent limogeage du PDG Sam Altman, OpenAI se trouve à la croisée des chemins, laissant l'avenir de l'entreprise incertain. Alors que de nombreux employés devraient suivre Altman chez Microsoft, les perspectives autrefois prometteuses d'OpenAI semblent s'être estompées. De plus, il est désormais peu probable qu'un projet d'accord permettant aux initiés d'encaisser des capitaux propres pour une valorisation de 86 milliards de dollars se concrétise.

Cependant, au milieu du chaos, il y a un gagnant évident : Microsoft. Depuis l'annonce de la nouvelle, la capitalisation boursière de Microsoft a bondi de 63 milliards de dollars. En fait, les actions de la société ont atteint un sommet historique de 378 dollars par action lors de la séance de bourse de midi de lundi. Si le prix reste à ce niveau à la clôture du marché, la capitalisation boursière de Microsoft atteindra le chiffre stupéfiant de 2.82 billions de dollars.

Cette tournure des événements marque un triomphe important pour Microsoft et son PDG, Satya Nadella. Malgré un investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI et une intégration massive de sa technologie dans les produits Microsoft, Nadella risquait de perdre le plus du départ d'Altman. En effet, lorsque l'annonce a été rendue publique, l'action Microsoft a subi une baisse immédiate de 2 %. Cependant, la réponse rapide de Nadella a démontré sa résilience et sa réflexion stratégique.

Dimanche à minuit, il a révélé qu'il avait embauché Altman et l'ancien président d'OpenAI, Greg Brockman, pour diriger un nouveau laboratoire de recherche sur l'IA au sein de Microsoft. Cette décision inattendue a reçu des éloges, les analystes la décrivant comme une « décision des World Series of Poker pour les âges ». En conséquence, Microsoft a désormais sous son aile deux personnalités influentes d’OpenAI, tandis qu’OpenAI a nommé Emmett Shear, l’ancien PDG de Twitch, au poste de PDG par intérim.

Même si la hausse des actions de Microsoft est sans aucun doute un résultat positif, des défis restent à relever. L’entreprise est désormais responsable de la création et du financement de la nouvelle organisation de recherche sur l’IA dirigée par Altman et Brockman. En outre, il existe la possibilité que Microsoft doive honorer des contrats existants coûteux. Néanmoins, les actions audacieuses et stratégiques de Microsoft ont positionné l'entreprise comme l'acteur clé au lendemain du bouleversement d'OpenAI.

