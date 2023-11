Microplastiques : leur impact surprenant sur la météo

Les microplastiques, minuscules particules de plastique mesurant jusqu’à cinq millimètres, ont infiltré divers aspects de nos vies, de notre alimentation à l’air que nous respirons. Aujourd’hui, les scientifiques ont fait une découverte remarquable : ces minuscules particules pourraient influencer la météo. Dans une étude récente publiée dans Environmental Science & Technology Letters de l'American Chemical Society, des chercheurs ont découvert des microplastiques dans la majorité des échantillons de nuages ​​​​collectés au sommet d'une montagne en Chine. Cette découverte suggère que les microplastiques pourraient potentiellement jouer un rôle dans la formation des nuages.

Les microplastiques sont créés lorsque des objets en plastique plus gros se décomposent soit par dégradation chimique, soit par usure physique, se transformant en fragments plus petits qui peuvent facilement se déplacer à travers les cycles environnementaux. Judith Enck, présidente de Beyond Plastics, souligne que les microplastiques sont omniprésents et se retrouvent dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et même dans notre corps.

Les auteurs de l’étude ont découvert que les microplastiques affectent la formation des nuages, ce qui a un impact significatif sur nos conditions météorologiques. Les nuages ​​produisent des précipitations, bloquent la lumière du soleil et influencent par conséquent la température. Pour qu’un nuage se forme, la vapeur d’eau doit se condenser en gouttelettes d’eau, qui s’accumulent ensuite pour former des nuages. Selon l’étude, les microplastiques peuvent désormais être ajoutés à la liste des particules solides présentes dans l’atmosphère qui contribuent à la formation de gouttelettes d’eau.

Les microplastiques sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par l'eau. Par conséquent, lorsque les premières gouttelettes d’eau se forment autour des microplastiques et d’autres particules minuscules, elles attirent davantage de gouttelettes d’eau, conduisant finalement à la formation de nuages. Les auteurs comparent ce processus à la façon dont une seule étincelle peut enflammer un champ entier : une minuscule particule déclenche un effet en cascade qui aboutit à quelque chose de beaucoup plus grand.

Bien que cette étude montre définitivement la présence de microplastiques dans les nuages, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre l’étendue de leur influence sur la formation des nuages ​​et par la suite sur les conditions météorologiques. Des concentrations plus élevées de microplastiques entraîneront-elles davantage de nuages ​​? Une augmentation de la couverture nuageuse entraînera-t-elle des précipitations plus importantes ou des conditions plus fraîches généralisées ? Ces questions restent sans réponse et nécessitent des investigations plus approfondies.

Il est intéressant de noter que les microplastiques se retrouvent dans l’atmosphère par le vent. Ils sont suffisamment légers pour être transportés par les courants d'air, et les modèles informatiques développés par les auteurs de l'étude indiquent que les villes chinoises très peuplées de l'intérieur sont une source importante de microplastiques trouvés dans l'air au-dessus du mont Tai. Les zones urbaines ayant une demande plus élevée de produits en plastique, les microplastiques sont plus couramment trouvés dans les villes, même si les zones rurales rattrapent rapidement leur retard en matière de production de microplastiques.

La découverte de microplastiques dans les nuages ​​met en lumière la portée étendue de ces particules et leur impact potentiel sur les phénomènes météorologiques. À mesure que les scientifiques continueront à approfondir ce domaine, une compréhension plus claire de la relation entre les microplastiques et les conditions météorologiques émergera.