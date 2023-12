Les travailleurs du Michigan se mobilisent contre l’augmentation des salaires des travailleurs au pourboire

By

Les travailleurs de l'industrie des bars et de la restauration du Michigan se sont réunis à Lansing pour exprimer leur opposition à une proposition d'augmentation de salaire pour les travailleurs au pourboire. Le rassemblement précède les plaidoiries devant la Cour suprême du Michigan concernant le salaire minimum et le pourboire. L’affaire tourne autour d’une proposition électorale de 2018 qui visait à augmenter le salaire minimum et à augmenter la rémunération des travailleurs au pourboire. Cependant, le corps législatif contrôlé par les Républicains a adopté une version modifiée pour contrer la proposition, ce qui a conduit à une bataille juridique.

La Cour d'appel du Michigan avait précédemment bloqué les augmentations de salaire pour les travailleurs bénéficiant d'un pourboire plus tôt cette année. Désormais, la Cour suprême du Michigan décidera de maintenir ou d’annuler cette décision. Save MI Tips, une organisation défendant les intérêts de l'industrie, a organisé la table ronde à Lansing pour attirer l'attention sur leurs préoccupations. Ils veulent que les décideurs, comme le législateur, s’attaquent à la crise qu’ils pensent qu’une augmentation des salaires créerait.

De l’autre côté du débat, Michigan One Fair Wage est l’un des plaignants dans cette affaire, arguant que la législature de 2018 a violé les droits du peuple en rejetant la mesure de vote et en l’annulant au cours de la même session. Ils soulignent leur conviction de l'importance de la justice économique et du rétablissement des droits constitutionnels de la population du Michigan.

Selon John Sellek, porte-parole de Save MI Tips, annuler la décision aurait des conséquences importantes pour les serveurs et les barmans. Il prédit que les restaurants cesseront leurs activités ou auront recours à des options de libre-service, ce qui réduira les opportunités d'emploi pour les travailleurs de l'industrie. De plus, l’augmentation des coûts pour atteindre le salaire minimum pourrait entraîner une hausse des prix des produits alimentaires.

Le résultat de la décision de la Cour suprême du Michigan aura des implications considérables à la fois pour les travailleurs et les entreprises impliquées dans le secteur des bars et de la restauration.

