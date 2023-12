Les coûts de l'assurance du Michigan restent élevés malgré la législation récente

By

Le Michigan continue d'avoir des primes d'assurance parmi les plus élevées du pays, même après l'adoption d'une nouvelle législation visant à réduire les coûts. La prime annuelle moyenne dans l'État est de 2,140 22 $, soit près de 1,759 % de plus que la moyenne nationale de 4,726 XNUMX $. Les résidents de Détroit, en particulier, sont confrontés à des coûts exorbitants, avec une prime moyenne de XNUMX XNUMX dollars, la deuxième plus élevée du pays.

La loi de 2019, négociée par les dirigeants républicains et la gouverneure Gretchen Whitmer, visait à résoudre la question des taux d’assurance élevés. Cependant, les survivants des accidents et leurs prestataires de soins de santé affirment que le nouveau système n’est pas viable. Ils affirment que cela impose trop de restrictions sur les frais médicaux et réduit considérablement les montants que les assureurs sont tenus de payer, parfois jusqu'à 45 pour cent.

L’un des principaux changements apportés à la loi est la possibilité pour les conducteurs de choisir des niveaux inférieurs de protection contre les dommages corporels, au lieu de l’ancienne garantie de soins à vie obligatoire. Même si cette disposition visait à offrir plus de flexibilité aux conducteurs, les critiques affirment qu'elle porte atteinte à la qualité globale des soins offerts aux victimes d'accidents.

En juillet, les défenseurs ont célébré une victoire lorsque la Cour suprême du Michigan a statué que la loi ne s'appliquait pas aux personnes blessées avant son adoption. Cependant, une récente législation approuvée par le Sénat vise à étendre des protections similaires aux futures victimes d'accidents. Ce paquet de deux factures vise à augmenter les taux de remboursement des prestataires médicaux et à lever le plafond des paiements pour les soins prodigués par les membres de la famille.

Bien que la législation du Sénat ait reçu un soutien bipartite, elle s'est heurtée à l'opposition de l'administration du gouverneur Whitmer et de plusieurs républicains impliqués dans la rédaction de la loi existante. Les critiques, dont le chef de la minorité sénatoriale Aric Nesbitt et la représentante Brenda Carter, affirment que les projets de loi entraîneraient une hausse des tarifs d'assurance automobile dans le Michigan.

Le débat sur le système d'assurance du Michigan reflète la difficulté de trouver un équilibre entre la réduction des coûts et la garantie de soins adéquats aux survivants d'accidents. Les deux parties reconnaissent la nécessité d’une réforme mais diffèrent sur la meilleure approche. À mesure que la législation avance, il reste à voir si un compromis peut être trouvé qui réponde aux préoccupations de toutes les parties prenantes tout en apportant un soulagement aux conducteurs du Michigan.