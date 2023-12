Les modifications apportées à la saison de chasse au cerf à chargement par la bouche visent à gérer la population de cerfs dans le Michigan

By

La saison de chasse au cerf à chargement par la bouche 2023 est actuellement en cours dans le Michigan. Alors que les chasseurs se préparent à participer à cette saison, il est important de connaître les différents règlements et exigences en matière d'équipement selon l'endroit.

Le ministère des Ressources naturelles du Michigan (DNR) a modifié la saison des chasses à chargement par la bouche afin de mieux gérer la population de cerfs dans certaines zones. Selon Chad Stewart, biologiste de la faune au DNR, l'agence reconnaît l'abondance des cerfs dans la partie sud de la péninsule inférieure et vise à augmenter la récolte de cerfs sans bois dans cette région. En mettant en œuvre de nouvelles réglementations, le DNR espère offrir aux chasseurs plus de chances de réussite tout en s'attaquant au problème de la surpopulation.

Pour atteindre cet objectif, le MRN a prolongé la fin de la saison sans bois en 2020, tout en réduisant la saison des animaux à chargement par la bouche dans le sud de la péninsule inférieure. Ces changements ont été apportés en réponse au faible succès des chasseurs pendant la saison des chasses à chargement par la bouche. Dans la péninsule supérieure, seuls les chasseurs certifiés handicapés sont autorisés à utiliser une arbalète ou un arc modifié pendant cette saison.

Il est important que les chasseurs respectent les exigences relatives à l’orange chasseur lorsqu’ils utilisent une arme à chargement par la bouche ou une arme à feu pendant la saison du chargement par la bouche. Toutefois, les personnes utilisant une arbalète ou un équipement de tir à l’arc sont exemptées de cette exigence.

De plus, il est rappelé aux chasseurs de signaler leur cerf dans les 72 heures suivant la récolte. Ces rapports peuvent être effectués via l'application Hunt Fish du MRN, qui fournit également des informations à jour sur les réglementations en vigueur et les rapports sur les récoltes.

Dans l’ensemble, ces changements apportés à la saison de chasse au cerf à chargement par la bouche dans le Michigan visent à gérer efficacement la population de cerfs tout en offrant aux chasseurs de nombreuses opportunités de réussite. En restant informés de la réglementation et en signalant correctement les cerfs capturés, les chasseurs peuvent contribuer aux efforts continus du MRN pour maintenir un écosystème sain et équilibré.