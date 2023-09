La mise à jour Meta Quest introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes

Meta a récemment annoncé sa mise à jour logicielle v57 pour les casques Meta Quest, apportant une gamme de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur. La mise à jour comprend davantage d'options de personnalisation pour les avatars, une fonction de non-envoi de message, des liens de groupe, des capacités de locomotion améliorées et un flux Explore renommé.

L'un des ajouts notables concerne les options améliorées de personnalisation de l'avatar. Les utilisateurs ont désormais accès à des curseurs de couleur pour créer le teint, la couleur des cheveux et la couleur des sourcils de leur choix. Cela permet une représentation plus précise de l’apparence réelle de l’utilisateur. Meta a également ajouté de nouvelles options de maquillage et de peinture pour le visage.

Dans les mises à jour précédentes, Meta a introduit de nouvelles formes de corps, amélioré les textures des cheveux et des vêtements et a même donné des jambes aux avatars. Ces améliorations ont été bien accueillies et les développements en cours du créateur d'avatar continuent d'améliorer l'expérience globale.

La fonction de non-envoi de message est un autre ajout intéressant. Les utilisateurs ont désormais la possibilité d'annuler l'envoi de messages image à la fois en VR et dans l'application mobile Meta Quest. Cette fonctionnalité permet un meilleur contrôle sur les conversations et permet à l'expéditeur de retirer un message. De plus, l'expéditeur et le destinataire seront avertis lorsqu'un message n'est pas envoyé.

Afin de faciliter les interactions de groupe, Meta a introduit des liens de groupe. Les utilisateurs peuvent facilement inviter des amis à rejoindre leur groupe en générant un lien et en le partageant en VR ou sur n'importe quelle plateforme de messagerie. Cela facilite la connexion et la collaboration avec des amis en réalité virtuelle.

Horizon Home, l'espace virtuel où les utilisateurs peuvent se rendre visite les uns les autres, permet désormais une locomotion libre. Cela signifie que les utilisateurs peuvent explorer leurs maisons virtuelles en se téléportant librement dans l'environnement Accueil. En appuyant sur la manette du contrôleur vers l'avant et en visant un endroit de la maison, les utilisateurs peuvent se déplacer et découvrir chaque recoin de leur espace virtuel.

Meta a également effectué plusieurs autres mises à jour mineures pour améliorer l'expérience utilisateur. Le flux Explore a été rebaptisé Horizon Feed, permettant une cohérence avec la marque Horizon Worlds. Les utilisateurs peuvent désormais désactiver le son du microphone par défaut lors de l'enregistrement de vidéos et utiliser plusieurs applications simultanément, en passant d'une vue à l'autre de manière transparente. De plus, l'avertissement de limite a été désactivé dans certaines applications proposant des expériences de réalité mixte pour éviter les interruptions.

La mise à jour v57 est actuellement déployée sur les casques Meta Quest Pro et Meta Quest 2, et davantage de fonctionnalités devraient être révélées lors du prochain événement Connect de Meta. Avec ces nouveaux ajouts, Meta continue d'améliorer sa plateforme de réalité virtuelle et d'offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive et personnalisable.

Sources : Méta