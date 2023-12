La rencontre des touristes avec un grizzli rappelle la sécurité de la faune

Les touristes visitant le parc national de Grand Teton ont vécu une expérience à couper le souffle lorsqu'ils ont par inadvertance mis en colère une mère grizzli et son petit. L’incident, filmé par un autre visiteur et partagé sur les réseaux sociaux, nous rappelle brutalement l’importance de la sécurité de la faune.

Dans la vidéo, on peut voir les deux touristes debout devant leur voiture pour prendre des photos des ours au bord de la route. Cependant, leurs actions ont rapidement aggravé la situation, la mère ours se précipitant vers eux. Un homme a réussi à se réfugier à l’intérieur de la voiture, tandis que l’autre s’est enfui sur le toit.

Même si les touristes ont eu la chance de s'en sortir indemnes, l'incident met en évidence les dangers potentiels de s'approcher trop près de la faune. Le National Park Service (NPS) souligne que les ours noirs et les grizzlis peuvent devenir agressifs s'ils se sentent menacés ou si leurs petits ou leur source de nourriture sont en danger.

Il est essentiel que les visiteurs soient conscients du langage corporel de l'ours afin de déterminer son humeur. Les signes d'agitation comprennent un balancement de la tête, un souffle, un claquement de dents, ainsi qu'une tête baissée et des oreilles décontractées indiquant une agression. En cas de charge d'ours, il est déconseillé de courir. Il est plutôt recommandé d’attendre que l’ours s’arrête, puis de reculer lentement. Le spray anti-ours peut être un outil utile lors de telles rencontres.

Le parc national de Grand Teton abrite à la fois des ours noirs et des grizzlis, et même si ces animaux évitent généralement les interactions avec les humains, il est essentiel que les visiteurs respectent leur espace et maintiennent une distance de sécurité. L’incident sert d’avertissement à tous les touristes, soulignant la nécessité de donner la priorité à la sécurité de la faune et à un comportement responsable dans les habitats naturels.

Pour plus de conseils sur la façon de rencontrer des ours et d’assurer la sécurité de la faune, consultez nos guides complets : « Que faire si vous rencontrez un ours » et « Sécurité de la faune : huit conseils pour les rencontres inattendues ». En adhérant à ces recommandations, les touristes peuvent profiter de la beauté de la nature tout en assurant leur propre sécurité et le bien-être des animaux qui habitent ces paysages exquis.