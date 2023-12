Les habitants de Melbourne recherchent des solutions pacifiques au bruit perturbateur des trains

By

Les habitants de Melbourne, en Floride, signalent des perturbations dans leur vie quotidienne en raison des bruits émis par les trains Brightline, qui relient Orlando à Miami. Les résidents de Wisteria Drive ont exprimé leurs inquiétudes concernant les klaxons des trains, particulièrement ceux qui retentissent tôt le matin. "C'est plutôt insignifiant dans le grand schéma des choses", a déclaré Jennifer Walker, faisant écho aux sentiments de ses voisins.

Le maire de Melbourne, Paul Alfrey, a été inondé de courriels et d'appels concernant la fréquence croissante des klaxons des trains. Il a révélé que la ville envisageait de créer des zones calmes similaires à celles trouvées dans le sud de la Floride, où les klaxons des trains ne sonnent pas systématiquement, sauf en cas d'urgence. Cependant, le processus d'établissement de ces zones calmes nécessite l'approbation de la Federal Railroad Administration (FRA). La ville devra faire une demande pour les zones calmes et pourrait être tenue de mettre en œuvre des améliorations de sécurité supplémentaires avant de recevoir l'approbation.

En réponse aux préoccupations soulevées par les résidents, Brightline a mis en œuvre plusieurs mesures de sécurité pour potentiellement aider les communautés à se qualifier pour des zones calmes. Ces mesures comprennent des portes quadruples, des terre-pleins, de nouveaux signaux, des bras de passage à niveau, des portes pour piétons et des marquages ​​ferroviaires pour indiquer où les véhicules doivent s'arrêter. Les dirigeants de Brightline sont convaincus que ces mesures amélioreront la sécurité globale et réduiront la pollution sonore.

Le maire Alfrey prévoit que le processus d'établissement de zones calmes pourrait prendre jusqu'à un an. Des campagnes d'éducation du public et une signalisation appropriée seront des éléments clés de ce processus pour garantir que les mesures de sécurité sont clairement communiquées à la communauté.

Il est rappelé aux résidents de faire preuve de prudence et de suivre les précautions de sécurité à l'approche des passages à niveau. S'arrêter sur les voies est extrêmement dangereux et doit être évité à tout prix.

Dans le but de répondre à ces préoccupations, la Space Coast Transportation Planning Organisation organisera un atelier jeudi en collaboration avec les dirigeants de la ville et la FRA. Cette réunion vise à trouver des solutions efficaces et à établir un environnement paisible pour les résidents de Melbourne touchés par le bruit des trains.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les habitants de Melbourne recherchent des solutions pacifiques au bruit perturbateur des trains