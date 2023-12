La nouvelle présentatrice Megan Mitchell rejoint WLWT News 5 aujourd'hui pour améliorer la couverture locale

WLWT News 5 a annoncé l'ajout de Megan Mitchell à son équipe de présentateurs et de journalistes. Mitchell, qui a travaillé chez WLWT pendant sept ans, rejoindra Steven Albritton, Kelly Rippin et Randi Rico sur WLWT News 5 Today à partir de janvier.

Le directeur de l'information de WLWT, Jeff Benscoter, a exprimé son enthousiasme face au retour de Mitchell, déclarant que ses connaissances et son amour pour Cincinnati amélioreront la couverture par la station d'histoires importantes et d'événements communautaires. Mitchell a participé à la couverture d'événements importants tels que les intempéries, la fusillade de Fountain Square et la couverture présidentielle au cours de son précédent mandat à la WLWT. Elle a également participé à des événements tels que le Flying Pig Marathon, la journée d'ouverture des Reds et s'est même rendue à Los Angeles pour couvrir le Super Bowl des Bengals.

Exprimant son enthousiasme à l'idée de rejoindre WLWT, Mitchell a mentionné sa relation étroite avec ses futurs collègues et l'opportunité de partager les histoires les plus importantes de la journée du Grand Cincinnati et de la région des trois États. Cincinnati occupe une place spéciale dans le cœur de Mitchell et elle est ravie d'être de retour dans la ville qu'elle aime.

WLWT est l'une des principales chaînes de télévision de Cincinnati depuis plus de 75 ans et est la première filiale de NBC dans le pays. La station diffuse des programmes d'actualités locales, de météo, de sport et de divertissement via divers canaux, notamment son site Web, son application et ses plateformes de streaming.

Hearst Television, qui possède et exploite WLWT, est une société médiatique respectée qui compte 35 chaînes de télévision et deux stations de radio dans plusieurs États. L'entreprise distribue du contenu national via divers réseaux et plateformes. Hearst Television est connue pour son journalisme distingué, son innovation industrielle et son service communautaire.

Le retour de Mitchell à WLWT News 5 Today promet d'apporter une couverture locale améliorée et une narration engageante aux téléspectateurs du Grand Cincinnati.

