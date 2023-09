Préparez-vous à la prochaine éruption : entretien avec le scientifique en charge de l'Observatoire des volcans de Californie

By

Dans une interview avec Andy Calvert, scientifique responsable de l'Observatoire des volcans de Californie, l'importance de surveiller et d'étudier les volcans locaux en Californie est soulignée. Calvert explique que même si les Californiens ne considèrent pas les volcans comme une catastrophe potentielle, ils existent et ont le potentiel d'entrer en éruption à nouveau.

Calvert se souvient de l'éruption du mont St. Helens en 1980, survenue à des centaines de kilomètres de là, dans l'État de Washington. Les cendres de l’éruption ont atteint sa ville natale dans l’Idaho, laissant un impact durable sur lui. Cet événement attise sa curiosité et l’amène finalement à étudier les volcans.

Interrogé sur le coût économique d'une éruption volcanique en Californie, Calvert estime qu'il est bien plus important que les dégâts causés par l'éruption du mont St. Helens, qui ont dépassé le milliard de dollars. Il explique que même si la plupart des volcans sont situés à l'écart des principaux centres de civilisation, ils se trouvent souvent à proximité d'autoroutes et de villes. Les conséquences d’une éruption peuvent être compliquées et durables, nécessitant des efforts continus pour traiter les matériaux produits.

Calvert poursuit en décrivant les points chauds de l'activité volcanique en Californie, notamment le mont Shasta, le pic Lassen, le volcan Medicine Lake, le lac Clear, la caldeira de Long Valley, Mammoth Mountain, le lac Mono, le champ volcanique de Coso et Salton Buttes. Ce sont des zones activement surveillées par les scientifiques.

En termes de fréquence, Calvert explique que les éruptions en Californie ne suivent pas un calendrier régulier. Cependant, il y a eu environ 10 éruptions significatives au cours des mille dernières années, ce qui suggère une éruption tous les 100 ans en moyenne.

Interrogé sur l'emplacement possible de la prochaine éruption, Calvert évoque deux possibilités probables : le champ volcanique de Lassen ou la zone proche du lac Mono. Il décrit la nature explosive des cratères Mono et les cendres potentielles et les dangers aériens associés à une éruption.

Calvert aborde également l'impact d'une éruption sur la population locale. La ville de Lee Vining et la destination de ski populaire de Mammoth Lakes se trouvent à proximité du lac Mono. Même si l'éruption affecterait principalement ces zones, les cendres et d'autres dangers pourraient avoir des implications plus larges.

En termes de préparation, Calvert souligne l’importance de la détection et de la surveillance précoces. Les scientifiques surveillent de près l’activité sismique, la déformation du sol et d’autres indicateurs pouvant signaler une éruption imminente. La coordination avec les différentes agences et l'élaboration de plans d'évacuation sont cruciales pour la sécurité des résidents et des visiteurs.

En résumé, même si les volcans ne sont peut-être pas la première catastrophe qui vient à l’esprit lorsqu’on pense à la Californie, ils constituent une réalité que des scientifiques comme Andy Calvert surveillent de près. L’impact économique et humain potentiel d’une éruption fait de l’étude et de la préparation de ces événements une priorité afin d’assurer la sécurité des résidents et des visiteurs.

Sources:

– Entretien avec Andy Calvert, scientifique en charge de l'Observatoire des volcans de Californie

– Commission géologique des États-Unis (USGS)