Photographie moyen format abordable : le Fujifilm GFX50S II

Présentation du Fujifilm GFX50S II, un appareil photo moyen format révolutionnaire qui met les photos haute résolution à la portée des photographes du monde entier. Au prix de seulement 3,199 2,799 $ / 50 XNUMX £, cet appareil photo offre une valeur impressionnante pour son capteur d'image XNUMXMP.

Par rapport à son prédécesseur, le GFX50S II présente des améliorations significatives tout en restant abordable. Une amélioration notable est l'inclusion de la stabilisation d'image intégrée (IBIS), une première pour un appareil photo Fujifilm 50MP. Avec 6.5 valeurs de compensation du bougé de l'appareil photo, les photographes peuvent capturer des images exceptionnellement nettes, même dans des conditions de faible luminosité.

Bien que le GFX50S II n’ait pas les fonctionnalités de la vidéo 4K ni les vitesses rapides de prise de vue en continu, il excelle dans la production d’une qualité d’image impeccable. Les célèbres profils de couleurs Film Simulation de Fujifilm améliorent encore l'attrait visuel des photos, ce qui en fait un choix idéal pour les photographes de studio et de paysage à la recherche de photos époustouflantes.

Malgré sa mise au point automatique plus lente et sa vitesse de rafale limitée, le prix réduit du GFX50S II en fait une option intéressante pour ceux qui privilégient la qualité d'image à la vitesse. En fait, il présente une alternative viable aux appareils photo plein format haute résolution, offrant des capacités moyen format à une fraction du prix.

Les photographes souhaitant se plonger dans le monde de la photographie moyen format trouveront le GFX50S II à considérer. Sa combinaison d'un prix abordable, d'une qualité d'image exceptionnelle et de la polyvalence d'un capteur moyen format en fait un choix remarquable pour les passionnés et les professionnels.

Questions fréquentes

1. Combien coûte le Fujifilm GFX50S II ?

Le Fujifilm GFX50S II est au prix de 3,199 2,799 $ / XNUMX XNUMX £.

2. Le GFX50S II dispose-t-il d'une stabilisation d'image intégrée au boîtier ?

Oui, le GFX50S II est équipé d'un système de stabilisation d'image intégré (IBIS) évalué à 6.5 arrêts de compensation du bougé de l'appareil photo.

3. Le GFX50S II enregistre-t-il des vidéos 4K ?

Non, le GFX50S II n'a pas de capacités vidéo 4K.

4. Le GFX50S II peut-il capturer des actions rapides ?

Bien que le GFX50S II ait un autofocus et un taux de rafale relativement plus lents, il excelle dans la production d'images fixes d'une qualité impeccable, ce qui en fait un choix idéal pour la photographie en studio et en paysage.

5. Le GFX50S II est-il une option rentable pour la photographie moyen format ?

Oui, avec son prix réduit, le GFX50S II offre un point d'entrée abordable dans le monde de la photographie moyen format, offrant une qualité d'image exceptionnelle et la polyvalence d'un capteur plus grand à un prix plus accessible.