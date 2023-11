MediaTek présente la puissante puce Dimensity 8300 pour défier Qualcomm

Après avoir récemment dévoilé son impressionnante puce phare pour les téléphones Android, MediaTek est de retour avec un autre changement de donne. La société taïwanaise a présenté le Dimensity 8300, un processeur de milieu de gamme destiné à rivaliser avec les offres de Qualcomm et à apporter des améliorations significatives au marché.

Le Dimensity 8300 est l'un des processeurs MediaTek les plus prometteurs à ce jour, doté de capacités améliorées et de mises à niveau qui surpassent ses prédécesseurs. Alimentée par les nouveaux cœurs Cortex basés sur ARM V9, cette puce est basée sur un processus 4 nm et comprend un cluster 4+4 amélioré de cœurs Cortex A715 et un nombre égal de cœurs Cortex A510. Avec une augmentation de 20 % de la puissance de traitement et une augmentation de 30 % de l'efficacité énergétique, il démontre l'engagement de MediaTek à fournir des performances de premier ordre.

En termes de jeux et de tâches exigeantes, le Dimensity 8300 intègre le nouveau GPU Mali-G615, offrant une amélioration massive de 60 % de la puissance graphique brute tout en étant 50 % plus économe en énergie. Cela place MediaTek devant Qualcomm en termes de performances GPU.

De plus, MediaTek n'a pas négligé l'importance des capacités de l'IA. Le Dimensity 8300 est l'un des premiers processeurs de milieu de gamme capable d'exécuter des modèles d'IA comportant jusqu'à 10 milliards de paramètres. Cela l'amène au même niveau que la puce phare Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. De plus, la puce Dimensity 9300 de MediaTek va plus loin en gérant jusqu'à 13 milliards de paramètres, indiquant l'engagement de MediaTek à repousser les limites du traitement de l'IA.

Outre sa puissance de traitement impressionnante, le Dimensity 8300 offre des améliorations notables en termes de RAM et de capacités de stockage. Avec la prise en charge des canaux de fréquence plus élevée de 8300 4.0 MHz pour les modules RAM, les utilisateurs peuvent s'attendre à des performances multitâches plus rapides et à la possibilité de conserver davantage d'instances actives en arrière-plan. La norme de stockage a également été mise à niveau vers les vitesses UFS XNUMX, offrant des vitesses de lecture et d'écriture deux fois supérieures à celles de son prédécesseur.

L'accent mis par MediaTek sur la connectivité est évident dans le Dimensity 8300, avec des promesses de vitesses de téléchargement maximales allant jusqu'à 5.17 Gbit/s sur la 5G et un gain de bande passante 2x dans la connectivité Wi-Fi.

Dans le département d'imagerie, le Dimensity 8300 permet aux téléphones Android équipés de MediaTek d'enregistrer des vidéos 4K HDR à 60 images par seconde, dépassant ainsi ses limitations précédentes.

Grâce à ces fonctionnalités et avancées impressionnantes, la puce Dimensity 8300 de MediaTek a le potentiel de défier la domination de Qualcomm sur le marché. Alors que nous attendons la première vague de téléphones équipés de ce processeur d'ici la fin de l'année, il est clair que MediaTek est sur une trajectoire ascendante dans le secteur hautement compétitif des semi-conducteurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

– Qu’est-ce que la puce Dimensity 8300 ?

La puce Dimensity 8300 est un processeur de milieu de gamme développé par MediaTek, une société taïwanaise de semi-conducteurs. Il est conçu pour apporter des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité aux téléphones Android.

– Comment le Dimensity 8300 se compare-t-il aux offres de Qualcomm ?

La puce Dimensity 8300 rivalise avec le Snapdragon 7 Gen 3 de milieu de gamme de Qualcomm en termes de performances et de capacités. La puce de MediaTek offre des mises à niveau et des améliorations significatives sur divers aspects, notamment la puissance de traitement, les prouesses graphiques, les capacités d'IA, la prise en charge de la RAM, les vitesses de stockage et la connectivité.

– Quelles sont les capacités IA du Dimensity 8300 ?

Le Dimensity 8300 est l'un des premiers processeurs de milieu de gamme capable d'exécuter des modèles d'IA comportant jusqu'à 10 milliards de paramètres. Cela le place à égalité avec la puce phare Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm en termes de capacités de traitement de l'IA.

– Comment le Dimensity 8300 améliore-t-il les performances de jeu ?

Le Dimensity 8300 intègre le GPU Mali-G615, qui offre une amélioration significative de 60 % de la puissance graphique brute par rapport à son prédécesseur. Cette amélioration garantit une meilleure expérience de jeu aux utilisateurs.

– Quand les téléphones alimentés par le Dimensity 8300 seront-ils disponibles ?

La première vague de téléphones alimentés par le Dimensity 8300 devrait arriver d'ici la fin de cette année.

(Source : Article adapté de Digital Trends)