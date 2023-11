MediaTek présente la puce Dimensity 8300 : révolutionner les téléphones abordables avec l'IA générative

MediaTek, l'un des principaux fabricants de puces, ouvre une fois de plus la tendance dans l'industrie des smartphones avec le lancement de sa dernière puce, la Dimensity 8300. Cette nouvelle puce apportera des capacités d'IA générative intégrées aux téléphones Android plus abordables, sur les traces de son homologue premium, le Dimensity 9300.

Alors que Qualcomm a fait une démarche similaire la semaine dernière avec la puce Snapdragon 7 Gen 3, il est évident que les deux sociétés sont impatientes de profiter de la tendance croissante de l'IA générative qui révolutionne l'industrie technologique.

Contrairement aux solutions basées sur le cloud, l'IA générative sur l'appareil traite tous les calculs directement sur le smartphone, garantissant des réponses plus rapides et une personnalisation améliorée qui prend en compte les données sensibles telles que le comportement de l'utilisateur et les préférences de localisation. De plus, il peut fonctionner même lorsque les utilisateurs se trouvent en dehors de la couverture du réseau mobile.

MediaTek n'a pas encore divulgué les capacités spécifiques d'IA générative du Dimensity 8300, mais il devrait offrir des mesures de performances légèrement inférieures à celles du Dimensity 9300 haut de gamme. Ce dernier peut générer des images à l'aide de la diffusion stable en moins d'une seconde et gère l'IA. modèles avec 7 milliards de paramètres par seconde, à 20 jetons par seconde.

Avec le Dimensity 8300, MediaTek promet des améliorations substantielles par rapport à son prédécesseur, le Dimensity 8200. Cela comprend une augmentation de 20 % de la vitesse du processeur, une efficacité énergétique jusqu'à 30 % supérieure et un GPU qui offre des performances 60 % supérieures et une efficacité énergétique améliorée de 55 %. . L'unité de traitement IA reste inchangée par rapport au Dimensity 9300 haut de gamme, garantissant des performances améliorées pour les tâches d'IA conventionnelles, telles que l'amélioration des photos.

De plus, les téléphones équipés du Dimensity 8300 devraient bénéficier d'une autonomie de batterie plus longue et de connexions transparentes aux accessoires tels que les écouteurs et les manettes de jeu. MediaTek n'a pas encore révélé les marques de téléphones qui se sont engagées à intégrer le Dimensity 8300 dans leurs appareils. Cependant, il convient de noter que le prédécesseur, Dimensity 8200, peut être trouvé dans des smartphones comme le Vivo V29 Pro et le Vivo V27 Pro, bien qu'il n'ait pas été commercialisé à grande échelle sur le marché américain.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’IA générative ?

R : L'IA générative fait référence à l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour produire et créer de nouvelles données, telles que des images, des vidéos ou du texte, sur la base de modèles et d'entrées existants.

Q : En quoi l'IA générative sur appareil diffère-t-elle des solutions basées sur le cloud ?

R : L'IA générative sur l'appareil traite les calculs directement sur le smartphone, offrant des réponses plus rapides et des expériences personnalisées sans dépendre d'une connexion Internet ni envoyer de données sensibles aux serveurs cloud.

Q : Quelles sont les améliorations apportées par la puce Dimensity 8300 par rapport à son prédécesseur ?

R : La puce Dimensity 8300 offre une augmentation de 20 % de la vitesse du processeur, une efficacité énergétique jusqu'à 30 % supérieure, un GPU avec des performances 60 % supérieures, une efficacité énergétique améliorée et des capacités de traitement IA améliorées pour des tâches telles que l'amélioration des photos.

Q : Quelles marques de téléphones se sont engagées à utiliser le Dimensity 8300 ?

R : MediaTek n'a pas encore divulgué les marques de téléphones qui intégreront le Dimensity 8300 dans leurs appareils.