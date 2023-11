Nouveau titre : Explorer l'impact de l'écran 90 Hz du Steam Deck OLED sur le décalage d'entrée

Dans une récente analyse de Digital Foundry, l'impact de l'écran 90 Hz amélioré sur le décalage d'entrée du Steam Deck OLED a été révélé. En utilisant les outils d'analyse de latence et d'affichage de Nvidia, l'équipe a testé deux jeux gourmands en réflexes, Doom Eternal et Crysis 3 Remastered, pour déterminer les effets précis sur la réactivité.

Lorsqu'il fonctionnait à 90 ips, le Steam Deck OLED présentait les améliorations les plus significatives en matière d'input lag. Par rapport à la version LCD à 60 ips, la réduction moyenne du décalage d'entrée était de 26.1 ms pour Doom Eternal et de 32.5 ms pour Crysis 3. Cette diminution peut être attribuée, en partie, aux rafraîchissements d'images plus rapides sur l'écran OLED.

Il est intéressant de noter que les tests ont également révélé des améliorations du décalage d'entrée, même lorsque les unités OLED et LCD fonctionnaient à la même fréquence d'images. Avec les deux réglés à 60 ips, l'OLED a démontré une réduction du décalage d'entrée de 8.5 ms pour Doom Eternal et une réduction de 11.3 ms pour Crysis 3. L'amélioration du décalage est devenue plus prononcée à des fréquences d'images inférieures, atteignant plus de 20 ms lorsque les jeux sont tombés à 40. à 45 ips.

Même si ces améliorations peuvent sembler minimes par rapport aux temps de réaction humains, elles peuvent néanmoins avoir un impact significatif sur la sensation globale et la réactivité du système. Des changements mineurs dans le décalage d’entrée peuvent grandement améliorer la « vivacité » de l’expérience de jeu.

Une autre conclusion remarquable de l’analyse suggère que les mises à jour du micrologiciel peuvent jouer un rôle dans les différences de décalage d’entrée entre les versions OLED et LCD du Steam Deck. Lors du test de l'ancienne version LCD avec un micrologiciel obsolète, Digital Foundry a observé des résultats de décalage d'entrée de 8 à 42.4 ms plus lents que ceux obtenus avec le micrologiciel mis à jour.

Valve travaille activement sur d'autres améliorations pour la version LCD du Steam Deck, notamment en réduisant le décalage d'entrée. Avec les révisions en cours du micrologiciel, il est possible que les temps de réponse sur les écrans LCD continuent de diminuer, améliorant ainsi l'expérience de jeu des utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce que le décalage d’entrée ?

Le décalage d'entrée fait référence au délai entre le moment où un utilisateur saisit une commande et le moment où le système répond à cette commande. Dans les jeux, le décalage d’entrée peut avoir un impact sur la réactivité et la sensation globale du jeu.

2. Comment l'écran 90 Hz du Steam Deck OLED affecte-t-il le décalage d'entrée ?

Il a été constaté que l'écran 90 Hz amélioré du Steam Deck OLED réduit le décalage d'entrée par rapport à la version LCD 60 Hz. L'exécution de jeux à une fréquence d'images plus élevée sur l'écran OLED entraîne des améliorations significatives du décalage d'entrée.

3. Des améliorations du délai d'entrée peuvent-elles encore être observées lorsque les unités OLED et LCD sont réglées sur la même fréquence d'images ?

Oui, les tests ont montré que même lorsque les unités OLED et LCD fonctionnent à la même fréquence d'images, l'OLED présente toujours un décalage d'entrée réduit. Cela suggère que les différences matérielles entre les deux versions jouent un rôle dans l'amélioration de la réactivité.

4. Les mises à jour du micrologiciel sont-elles responsables des différences de décalage d'entrée entre les versions OLED et LCD ?

L'analyse de Digital Foundry suggère que les mises à jour du micrologiciel peuvent contribuer aux disparités de décalage d'entrée observées entre les versions OLED et LCD du Steam Deck. Les anciennes versions du micrologiciel LCD entraînaient des performances de décalage d'entrée plus lentes par rapport au micrologiciel mis à jour. Valve travaille activement à l'amélioration du décalage d'entrée grâce à des mises à jour du micrologiciel pour la version LCD du Steam Deck.