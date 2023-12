Cherelle Parker, maire élue de Philadelphie, dévoile un conseil consultatif multidimensionnel

Cherelle Parker, maire élue de Philadelphie, a récemment présenté sa « table ronde intergouvernementale » diversifiée et inclusive, un conseil consultatif révolutionnaire composé d'éminents démocrates des gouvernements local, étatique et fédéral. L'objectif principal de la table ronde est de collaborer et d'aborder les principales priorités législatives décrites par Parker, notamment la sécurité publique, le logement, la toxicomanie, le développement de la main-d'œuvre et la propreté.

La table ronde, spécifiquement dirigée par le sénateur de l'État de Philadelphie Ouest, Vincent Hughes, promeut un nouveau concept, sans précédent dans les administrations municipales précédentes. Comprenant une liste notable de politiciens démocrates, tels que des sénateurs américains de Pennsylvanie, trois membres du Congrès, la présidente de la Chambre des représentants de l'État, Joanna McClinton, et le futur président du conseil municipal, Kenyatta Johnson, la table ronde incarne un dévouement collectif à la vision du progrès de Parker.

Tout en soulignant l'unité lors de l'annonce, il est crucial de noter que de nombreux législateurs présents à la conférence de presse avaient soutenu Parker lors de la primaire démocrate très contestée à la mairie. Leur soutien n'est pas surprenant étant donné le soutien important de Parker de la part des élus démocrates.

Cependant, les omissions notables de la table ronde concernaient les républicains et les membres du Working Families Party, un troisième parti progressiste qui a obtenu deux sièges au conseil municipal. Parker, qui s'est présentée à la mairie en tant que modérée, a mentionné ses relations positives antérieures avec les républicains, notamment la représentante de l'État Martina White, qui est secrétaire du caucus du GOP de la Chambre.

Initialement, la table ronde excluait également les membres de l'aile la plus progressiste du Parti démocrate de la ville. Le conseiller municipal Jamie Gauthier, un progressiste de l'ouest de Philadelphie, et le sénateur de l'État Nikil Saval, qui représente certaines parties du centre-ville et du sud de Philadelphie, n'ont pas été inclus. Gauthier et Saval avaient tous deux soutenu une autre candidate, l'ancienne conseillère municipale Helen Gym, à la primaire du maire. Cependant, après la conférence de presse, Gauthier a reçu une invitation rétroactive à se joindre à la table ronde, signalant son engagement envers l'inclusivité.

Les membres de la table ronde qui ont assisté à la conférence de presse ont exprimé leur soutien à Parker et se sont engagés à travailler ensemble pour faire avancer les initiatives de son administration. La nature structurée et sans précédent de ce conseil consultatif met en valeur la vision de Parker et l'expertise collective de dirigeants clés de différents niveaux de gouvernement. Comme l’a souligné la représentante de l’État Donna Bullock, cet effort de collaboration démontre à quoi ressemble un gouvernement efficace lorsqu’il travaille réellement pour la population de Philadelphie.

