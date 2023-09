«L'ancien célibataire, Matty J, devient le premier directeur de l'emballage d'ALDI pour les œuvres caritatives»

La personnalité de la télévision Matthew Johnson, plus connue sous le nom de Matty J, a été sélectionnée comme premier Chief Packing Officer (CPO) d'ALDI Australie. Dans ce rôle, Matty J dirigera le premier service d'emballage de sacs d'ALDI, dont tous les bénéfices seront reversés à l'association caritative australienne contre le cancer des enfants, Camp Quality.

Les clients peuvent choisir le service VIPacking à 2 $, qui leur permet de se détendre pendant que Matty J et d'autres emballeurs de sacs s'occupent de leurs courses. Du café leur sera également servi en magasin pendant leur attente. Le service d'emballage des sacs aura lieu au magasin ALDI Brookvale à Sydney le samedi 16 septembre à partir de 8h30.

ALDI soutient Camp Quality depuis 2020 et a fait don de plus de 5.3 millions de dollars à l'association caritative, permettant à plus de 5,662 100,000 enfants touchés par le cancer de participer à des programmes récréatifs. Pour aider davantage l'association caritative, ALDI doublera tous les dons des clients effectués en magasin ou en ligne jusqu'à une valeur de XNUMX XNUMX $.

Matty J a exprimé son enthousiasme et sa gratitude pour avoir été choisi comme CPO, déclarant : « J'aime penser que j'ai une certaine compétence lorsqu'il s'agit d'emballer des courses, mais j'ai perfectionné ma vitesse, mon agilité et ma technique, et J’ai hâte de préparer autant de sacs que possible pour cette grande cause.

Le directeur général d'ALDI en Nouvelle-Galles du Sud, Alex Foster, a souligné l'importance pour Matty J de respecter les « règles d'or de l'emballage », telles que placer les articles lourds en bas et les articles plus légers sur le dessus, et s'assurer que les articles fragiles comme le pain ne soient pas écrasés.

De plus, des produits Camp Quality, tels que des T-shirts, des chapeaux, des lunettes de soleil, des bouteilles d'eau et du papier d'emballage, seront disponibles à l'achat dans les magasins ALDI la semaine prochaine. Tous les fonds récoltés grâce à ces ventes contribueront à des programmes récréatifs pour les enfants atteints de cancer.

Dans l'ensemble, la participation de Matty J en tant que CPO d'ALDI et le service d'emballage des sacs visent à collecter des fonds pour Camp Quality et à offrir un soutien, un répit et des expériences amusantes aux enfants confrontés au cancer, en garantissant qu'ils puissent naviguer dans leur voyage avec des soins spécialisés, une communauté solidaire et un âge avancé. -des programmes éducatifs appropriés.

