Un nouveau procès affirme que Mattel n'a pas honoré un don de 49 millions de dollars à l'hôpital pour enfants de l'UCLA

Mattel, la célèbre entreprise de jouets à l'origine de marques emblématiques comme Barbie et Hot Wheels, fait face à un procès alléguant qu'elle n'a jamais tenu sa promesse de donner 49 millions de dollars à l'hôpital pour enfants de l'UCLA. La poursuite, déposée au nom de l'Université de Californie et de la Fondation UCLA, accuse Mattel de rupture de contrat et réclame le montant total de l'engagement initial, ainsi que des dommages-intérêts pour les difficultés financières causées par la décision de l'entreprise de rétracter son engagement.

Selon le procès, Mattel a pris un engagement initial en 2017, destiné à soutenir la construction d'une nouvelle tour dans l'hôpital pour enfants. Cependant, la société a affirmé plus tard que l'UCLA avait abandonné ses projets pour la tour, annulant ainsi les conditions de l'engagement. L'UCLA, de son côté, affirme que ces affirmations sont des excuses sans fondement fabriquées par Mattel pour se retirer de l'accord.

Le différend entre Mattel et UCLA souligne l'impact significatif que l'engagement non tenu a eu sur l'hôpital pour enfants. Non seulement l’hôpital n’a pas pu bénéficier des fonds promis, mais il a également dû faire face à des difficultés pour financer la construction de la nouvelle tour et obtenir d’autres parrainages potentiels. En outre, la poursuite affirme que les actions de Mattel ont porté atteinte aux efforts globaux de collecte de fonds de l'hôpital en démontrant que le manque de responsabilité accompagne le manquement aux engagements.

Tandis que Mattel maintient qu'elle apprécie sa relation avec UCLA Health, le procès allègue que la décision de l'entreprise de retenir le don promis a entraîné un « préjudice financier important » pour l'hôpital pour enfants. UCLA Health, en dernier recours, a intenté une action en justice pour contraindre Mattel à honorer son engagement. L'université exprime l'espoir qu'une résolution pourra être trouvée grâce à un dialogue respectueux dans l'intérêt commun des soins et du bien-être des enfants.

