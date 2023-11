Une nouvelle collaboration dévoilée : Sacai x AMG unissent leurs forces dans une collection hybride

Dans une annonce surprenante, la marque de mode japonaise non conventionnelle Sacai de Chitose Abe s'est associée à Mercedes-AMG pour lancer une collaboration révolutionnaire. La collection, qui a fait ses débuts avant le Grand Prix de Las Vegas, s'inspire de l'emblématique Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG, affectueusement surnommée le « Cochon Rouge », la toute première voiture de course d'AMG.

La philosophie de conception unique de Sacai, caractérisée par la fusion d'éléments et de matériaux non conventionnels, s'aligne parfaitement sur la philosophie d'AMG. La collection présente une gamme de vêtements, notamment des combinaisons de style course arborant le logo Sacai AMG d'inspiration vintage, des vestes universitaires recouvertes de patchs, des blousons et des t-shirts.

Pour une expérience immersive Sacai x AMG, Chitose Abe a collaboré avec AMG sur un « habillage » spécial de voiture en chrome miroir. Cette opportunité exclusive permet aux passionnés de mode de coordonner leur tenue avec leur véhicule, même si l'habillage unique en son genre n'est pas disponible à la vente pour le moment. L'habillage de la voiture présente des badges et des formes en relief qui font écho aux éléments de design trouvés dans la collection elle-même.

« Cette collaboration est innovante, disruptive et unique », exprime Michael Schiebe, PDG de Mercedes-AMG. "En tant que marques situées à l'intersection du luxe et de la performance, AMG et Sacai ont travaillé ensemble pour créer quelque chose qui représente authentiquement nos deux ADN."

La collection est désormais disponible chez AMG Speed ​​City à Las Vegas et peut également être achetée en ligne sur nordstrom.com. La collaboration offre une vision élégante et aventureuse des vêtements de performance, réunissant les philosophies et les codes de conception distinctifs de Sacai et d'AMG.

Sacai est une marque de mode japonaise fondée par Chitose Abe, connue pour ses créations innovantes et la fusion d'éléments et de matériaux contrastés.

AMG est la filiale haute performance de Mercedes-Benz. Ils sont connus pour leur héritage de course et leurs véhicules aux performances exceptionnelles.

La collaboration Sacai x AMG s'inspire de l'emblématique Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG, connue sous le nom de « Cochon Rouge », qui fut la première voiture de course d'AMG.

La collection est disponible chez AMG Speed ​​City à Las Vegas et peut également être achetée en ligne via nordstrom.com.